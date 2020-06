Condividi su

Sondaggi elettorali Euromedia: gli italiani hanno fiducia nell’Europa

Politiche per il lavoro, rilancio dell’economia attraverso aiuti alle imprese e rimodulazione del sistema fiscale. Sono queste le priorità che secondo la maggioranza degli italiani dovrebbero essere all’interno dell’agenda di governo per far ripartire il Paese travolto dalla pandemia coronavirus. A renderle noto sono i sondaggi elettorali Euromedia per la trasmissione di La7 L’Aria che Tira. Tra le altre misure da mettere in campo per il rilancio dell’economia, gli intervistati indicano anche la lotta all’evasione fiscale (5,7%), una riforma delle pensioni (4,9%) e una politica che renda l’Italia un Paese all’altezza dei partner europei.

Proprio dall’Europa potrebbe arrivare, secondo la maggioranza dei cittadini (69,7%), un aiuto concreto per risolvere i problemi atavici che attanagliano e bloccano l’Italia. Solo il 30,3% ritiene che queste problematiche possono essere risolte meglio stando fuori dall’area euro. Il sentiment degli italiani verso l’Euro rimane positivo a detta dei sondaggi elettorali Euromedia. Il 58,2% afferma di essere favorevole alla moneta unica mentre il 33,8% si dichiara contrario.

L’istituto guidato da Alessandra Ghisleri ha rilevato anche le intenzioni di voto. La Lega rimane prima forza politica anche se ora ottiene un consenso inferiore al 25% (24,7%). Il Partito Democratico scivola sotto il 20% (19,7%) e quindi non riesce ad approfittare della crisi del Carroccio. Fratelli d’Italia rimane distante ancora due punti dal Movimento 5 Stelle (13,4% contro 15,5%). Italia Viva (3,3%) viene superata da Azione di Calenda (3,7%). Nel centrodestra Forza Italia sfiora l’8%. Gli altri partiti sono tutti sotto il 2% a cominciare da Sinistra Italiana e +Europa (entrambe all’1,8%) passando per Verdi (1,5%) fino ad arrivare ad Articolo 1 (1,1%) e Cambiamo (0,8%). In totale, l’area di centrodestra raccoglie il 46,8% dei consensi contro il 41,4% dell’area di governo.

La fiducia nel premier Conte e nel governo da lui guidato viene data rispettivamente al 43,4% e al 34,2%. Tra i leader di centrodestra, Salvini (34,7%) ottiene un gradimento superiore a Meloni (24,1%).

Sondaggi elettorali Euromedia: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 6 giugno 2020. Campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di rappresentatività del campione del 95%) è +/- 3.5% per i valori percentuali relativi al totale degli intervistati (800 casi). (800 interviste): 800 intervistati (interviste valide) – numero dei non rispondenti/rifiuti all’intervista: 1.133 – totale contatti effettuati: 1.933. Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche – metodologia C.A.T.I.-C.A.M.I.-C.A.M.I.

