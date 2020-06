Condividi su

The Rain 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il 6 agosto 2020 arriva su Netflix l’ultima stagione di una serie tv di successo molto amata dal pubblico adolescenziale: stiamo parlando di The Rain. Lo show appartiene al genere fantascientifico/apocalittico; per quanto riguarda il numero totale del nuovo capitolo non ci sono dettagli ufficiali, ma considerando quanto accaduto per le stagioni precedenti è probabile che anche il prossimo ciclo di episodi conterà un numero di puntate variabile tra 6 e 8, sempre dalla durata di 50 minuti circa.

L’appuntamento per i fan è dunque fissato per il 9 Agosto di quest’anno su Netflix; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sulla piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Rain 3, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Rain Season 3 | Date Announcement | Netflix

The Rain 3: la trama

Brutta notizia per i fan della serie: la terza stagione di The Rain sarà infatti il capitolo conclusivo dello show. Ad oggi, tuttavia, non sono stati rilasciati dettagli su quella che sarà la trama delle nuove puntate; sicuro scopriremo le sorti delle ultime persone rimaste in vita a seguito del virus letale portato dalla pioggia.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori protagonisti di The Rain e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Lucas Lynggaard Tønnesen è Rasmus; Alba August interpreta Simone; Mikkel Følsgaard veste i panni di Martin; Lukas Løkken nel ruolo di Patrick; Sonny Lindberg è Jean; Natalie Madueño interpreta Fie; Evin Ahmad veste i panni di Kira; Johannes Bah Kuhnke nel ruolo di Sten; Clara Rosager è Sarah.

