Ossessione senza fine – Il ritorno: trama, cast e anticipazioni film in tv

Non sapete come trascorrere il sabato sera? Guardate Ossessione senza fine – Il ritorno! L’avvincente thriller del 2016, in onda oggi 20 giugno 2020 dalle 21:05 su Rai 2, ed è stato scritto e diretto da Doug Campbell, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per aver firmato pellicole come Il gioco del ricatto, Segreti mortali, Web Cam Girls, La suora del peccato, Amiche nemiche e Fuga da casa.

Il lungometraggio ad alta tensione, distribuito da Lifetime Television e secondo capitolo dell’omonimo film uscito nel 2015, ha potuto contare sulla fotografia di Robert ballo, il montaggio di Clayton Woodhull mentre le musiche sono state affidate a Steve Gurevitch. Ma vediamo insieme la sinossi di Ossessione senza fine!

Ossessione senza fine – Il ritorno: trama e anticipazioni film in tv

È un’ossessione senza fine quella che nutre il dottor Beck nei confronti di alcune pazienti. Il medico, ricercato dal FBI per aver stalkerato una sua assistita, si procura dei documenti falsi e fugge in Messico con la speranza di non essere catturato dalla polizia. Nuova città, vecchie abitudini. L’uomo dopo aver salvato la vita ad Amy, giovane donna che a causa di un incidente rischia di annegare, ben presto, proprio come in passato, sviluppa una morbosa attrazione per la ragazza.

Memore degli errori strategici commessi in precedenza, Beck inizia a corteggiare la madre di Amy così da non destare sospetti e conquistare la fiducia delle due donne. Tuttavia, giorno dopo giorno, il comportamento del dottore diventa sempre più equivoco e minaccioso fino a quando la situazione degenera.

Il cast del film

In Ossessione senza fine Eric Roberts interpreta il Dr. Beck mentre Claire Blackwelder è Amy Watkins. Hilary Greer veste i panni di Linda Watkins, Mark Grossman quelli di Garth e Christopher Crabb è lo zio di Roger. Lesli Kay recita la parte di Rachel, Tiffany Adams quella della Dr. Clark e Lance J. Holt è il Dr. Oswald.

Hanno partecipato ad Ossessione senza fine anche Clint Jung nel ruolo dell’agente dell’FBI, Manuel C Cruz in quello dell’agente D’Angelo e Kimberly Spak è l’ufficiante. Infine Lisa Marie indossa le vesti di Haley, Alix Foedisch quelle di Katrina e Luis Mercado è Javier.

