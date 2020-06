Come richiedere il Pin Noipa in segreteria, qual è la procedura da segure e quali sono le novità e i cambiamenti da sapere.

Condividi su

Pin NoiPa in segreteria: come fare richiesta e cosa cambia

Come richiedere il Pin Noipa in segreteria? Sul portale dell’amministrazione è stato pubblicato un comunicato nel quale si forniscono maggiori informazioni sul Pin (acronimo che sta per Personal Identification Number) identificativo. Quest’ultimo consiste in un codice composto da cinque numeri che è necessario usare per accedere al portale e usare dunque alcuni dei servizi disponibili presso l’area privata del portale. Il Pin non va confuso con la password che consente l’accesso all’area privata, ma è un codice integrativo alla password e all’utenza che garantisce la sicurezza di alcune operazioni e nell’utilizzo di determinate funzioni.

Pin NoiPa: come richiederlo, la procedura da seguire

Il Pin può essere richiesto al RID, ovvero al Responsabile dell’Identificazione Dipendente di riferimento del proprio ufficio. Il codice di cinque numeri sarà poi inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica che è stato registrato al momento dell’iscrizione nell’area privata del portale. A tal proposito è necessario che l’indirizzo e-mail sia validato: per farlo è necessario usare il servizio Modifica dati personali e selezionare l’opzione Valida E-Mail. NoiPa ricorda che il Pin è personale e non va mai comunicato a soggetti terzi, in quanto potrebbero utilizzare quel codice per commettere frodi e altre azioni malevole. Il Pin è un dato sensibile e va custodito con attenzione: se perso, è necessario avvisare subito il RID di riferimento.

Cedolino giugno 2020: data accredito e come vedere il pdf online

Pin NoiPa: a cosa serve e per quali funzioni va utilizzato

In un apposito video l’amministrazione ricorda che il Pin può essere necessario per fruire dei seguenti servizi:

Variazione della modalità di riscossione;

Richiesta di un piccolo prestito Inps;

Adesione a NoiPAssicura;

Modifica dati personali (e-mail e numero di telefono) tramite la funzione Modifica Dati Personali.

NoiPa rammenta infine che se l’accesso è effettuato tramite Carta Nazionale dei Servizi, l’utilizzo del Pin non è richiesto.

Smarrimento Pin: a chi rivolgersi?

In caso di mancata ricezione del Pin o smarrimento dello stesso è sempre al RID che bisogna rivolgersi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it