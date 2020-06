Condividi su

Migliori offerte Amazon: ecco cosa acquistare in sconto

Immancabile il nostro appuntamento con le migliori offerte di Amazon per oggi 19 giugno 2020. Cosa acquistare in sconto? La lista dei prodotti odierni è molto vasta e variegata, la scelta per il miglior rapporto qualità-prezzo-utilità è stata alquanto difficile. Ecco tutti i dettagli sui prodotti da noi selezionati.

Le cuffie Srhythm fanno parte della proposta dei prodotti in sconto del settore tecnologia. Queste cuffie di qualità media sono Bluetooth 5.0, sono dotate di tecnologia per la cancellazione attiva del rumore. Sono cuffie compatibili per PC, Android, iPhone e TV, munite di microfono e suono Hi-Fi, con carica piena garantiscono 40 ore di lavoro e la loro ricarica non richiede tanto tempo dato il sistema di fast charge. Il loro prezzo in offerta è di 75,99€ mentre il prezzo iniziale era fissato a 89,99€. Il secondo prodotto del comparto tecnologico è un top di fascia griffato Huawei, si tratta delle FreeBuds 3. Auricolari e cuffie Wireless dotate di sistema intelligente di cancellazione del rumore. Montano il chipset A1 Kirin, hanno una bassa latenza e una lunghezza di 14 mm, il loro colore è bianco. Possono essere acquistate in offerta al prezzo di 115,96€ anziché 179,99€.

Miglior offerte Amazon: in promo il “must have” per gli esercizi commerciali

In promozione su Amazon si può trovare anche un praticissimo termometro a infrarossi. L’azienda che promuove questo prodotto è la Berrcom. In questo periodo pandemico e post-pandemico il termometro a infrarossi è un articolo da avere in quasi tutti gli esercizi commerciali ma non solo. Il suo prezzo è di 29,48€ in offerta, anziché 40,99€.

