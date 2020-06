Condividi su

Elenco dispositivi Amazon: quali comprare e a cosa servono

Il colosso dell’e-commerce propone continuamente offerte e promozioni di vario genere su un numero pressoché illimitato di prodotti. Oltre ai brand più o meno conosciuti Amazon ha creato un suo marchio personale. I suoi prodotti si riferiscono al comparto tecnologico, in particolare verso l‘Home Entertainment. In questo articolo parleremo dei prodotti della multinazionale di Jeff Bezos e delle loro utilità. Ecco tutti i dettagli.

Elenco dispositivi Amazon: cosa scegliere per rendere la casa più smart

Amazon Echo (3° generazione) è senz’altro il primo dei prodotti a cui pensare per rendere l’ambiente casalingo più intelligente e al passo con i tempi. È un altoparlante con sistema audio Dolby, integrato con Alexa. Cosa ci permette di fare e quanto costa? Ti consente di gestire la musica e l’illuminazione della casa attraverso la voce, in più può farti gestire tapparelle, finestre, persiane e allarmi. Il suo prezzo in offerta è di 64,99€ anziché 99,99€. Echo Dot (3° generazione) è invece una versione più compatta di Amazon Echo. Cosa fa? Ci aiuta a riepilogare gli appuntamenti quotidiani, a effettuare chiamate urgente mentre siamo indaffarati, può leggere per noi le ultime notizie. Echo Dot è in offerta a 34,99€ anziché 59,99€.

Migliori offerte Amazon: ecco cosa acquistare in sconto

Elenco dispositivi Amazon: Fire Stick, cos’è e a cosa serve

Amazon Fire TV Stick è un dispositivo che ci permette di visualizzare su una Tv non Smart programmi di streaming come: Netflix, Amazon Prime Video e Infinity, Youtube, Dazn, Disney+, Rai Play. Vi è inoltre la possibilità di aprire altri programmi attraverso questa penna USB con annesso telecomando multimediale. Con questo prodotto è possibile anche navigare con Firefox su internet, tra milioni di siti come Facebook e Reddit. È indicato soprattutto per le tv non smart. Il telecomando di questa nuova versione è inoltre dotato di comandi vocali e integrazione in Alexa. Viene venduto al prezzo di 24,99€ anziché 39,99.

Francesco Somma