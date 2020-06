Condividi su

Isee 2020-2021: nuova convenzione Inps e Caf. Come fare i documenti

Sottoscritta da Inps e Caf una nuova convenzione per l’attività di certificazione Isee 2020-2021. A darne notizia lo stesso ente di previdenza sociale con una nota pubblicata sul proprio sito.

Isee 2020: nuova convenzione tra Inps e Caf

L’Inps e i Caf, i centri di assistenza fiscale, hanno raggiunto un accordo su uno schema di convenzione riguardante l’attività relativa alla certificazione Isee 2020-2021. A precisarne i termini è stato lo stesso ente di previdenza sociale con una nota sul proprio sito: “l’Istituto informa che ogni CAF, in possesso dei requisiti indicati, ha facoltà di stipulare, con firma digitale, una convenzione con l’INPS secondo lo schema allegato al messaggio, che ha validità dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021. Il processo di convenzionamento è curato dalla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione, il cui Direttore sottoscriverà, in nome e per conto dell’Istituto, le convenzioni in oggetto”.

Cosa devono fare i Caf?

Nella stessa nota l’Inps precisa la procedura che i Caf devono seguire per adottare lo schema di convenzione con l’ente per l’attività di certificazione Isee 2021-2021. Ecco allora che “I CAF interessati alla sottoscrizione della convenzione per l’attività relativa alla certificazione ISEE per gli anni 2020 – 2021 dovranno, pertanto, rivolgersi alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione – Area Relazioni e Sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali, al seguente indirizzo e-mail: Convenzioni.CAF@inps.it”.

Detto ciò, sempre l’Inps ricorda che “i pagamenti per il servizio reso dai CAF sono gestiti dalla Direzione centrale Inclusione sociale e invalidità civile. I soggetti convenzionati dovranno trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI)”. Infine, è bene sottolineare che “la fattura elettronica dovrà riportare il codice univoco UF5HHG e dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento “Convenzioni-Contratti Riferimento Amministrazione” presente nella pagina “Istruzioni ed esempi per la compilazione”.

