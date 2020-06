Condividi su

The Politician 2: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Il 19 giugno 2020 il catalogo di Netflix si è arricchito della nuova stagione di un titolo piuttosto atteso: stiamo parlando di The Politician. A occuparsi del progetto è Ryan Murphy, noto autore di celebri titoli del calibro di Glee, American Horror Story e Nip/Tuck. La seconda stagione dello show, a differenza del primo capitolo, conterrà un totale di soli 7 episodi (uno in meno del ciclo di puntate precedente), sempre dalla durata di circa 50 minuti.

Per chiunque volesse recuperare il titolo, su Netflix sono presenti le prime due stagioni; ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei film e delle serie tv presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di The Politician 2, abbiamo la possibilità di prendere visione del trailer della nuova stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Politician: Season 2 | Official Trailer | Netflix

The Politician 2: la trama

Come ben sappiamo, la trama della serie tv si concentra sulla figura di un giovane studente desideroso di intraprendere la carriera della politica e diventare un giorno Presidente degli Stati Uniti d’America. Il primo obbiettivo del ragazzo sarà quello dunque di farsi strada tra i compagni d’istituto e lottare per ottenere il titolo di Presidente del consiglio studentesco. Il successivo step per la sua carriera sarà quello di candidarsi al Senato di New York ed è proprio questa nuova avventura che farà da trama per le nuove puntate.

Di seguito le anticipazioni di Ben Platt (attore protagonista dello show) sul secondo ciclo di episodi:

“L’ultimo episodio ha in qualche modo approntato questa gara al senato tra me e il personaggio di Judith Light, DeDe Standish. E Bette Midler interpreta Hadassah Gold, la responsabile della sua campagna elettorale. Questa stagione, quindi, ruota attono a Judith e a me, mentre ci scontriamo e proviamo a vincere il seggio al senato.“

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Politician e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Ben Platt veste i panni del protagonisti Payton Hobart; Bette Midler nel ruolo di Hadassah Gold; Judith Light è Dede Standish; Jessica Lange interpreta Dusty Jackson; Gwyneth Paltrow veste i panni di Georgina Hobart; Julia Schlaepfer nel ruolo di Alice; Zoey Deutch è Infinity Jackson; Lucy Boynton interpreta Astrid; Laura Dreyfuss veste i panni di McAfee; Theo Germaine nel ruolo di James; Rahne Jones è Skye.

