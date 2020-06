Condividi su

Atalanta-Sassuolo: dove vederla in diretta streaming o in tv gratis

Dopo il pareggio tra Torino e Parma (1-1) e la vittoria del lanciatissimo Verona sul Cagliari (2-1), il programma dei recuperi della 25a giornata di campionato prosegue con le ultime due partite in programma. Le prime a scendere in campo saranno Atalanta e Sassuolo.

A Bergamo per tornare a vivere

Sarà proprio Bergamo, una delle città più colpite dal COVID-19, a ospitare il match Atalanta-Sassuolo. L’allenatore orobico Gian Piero Gasperini, ha espresso nell’imminenza della gara, l’augurio che questo possa essere un primo passo verso una normalità che, per ora, non sembra ancora così vicina. Anche se ha ribadito che ciò che ha colpito quei territori non potrà (né dovrà) essere oscurato dalle vicende calcistiche.

Atalanta-Sassuolo: la condizione delle due squadre

Sarebbe inesatto pensare all’Atalanta come alla sorpresa del 2019/2020: è ormai da anni che i bergamaschi ci hanno abituato a risultati eclatanti, specialmente se rapportati al contesto di una realtà che non ha alle spalle finanziatori multimiliardari, né un bacino di tifosi pari alle big del campionato. Quest’anno, però, ha aggiunto alle prestazioni brillanti in campionato, anche la Champions: non solo ha passato la prima fase a gironi, ma anche gli ottavi, stroncando il Valencia 4-1 all’andata e vincendo anche il ritorno in Spagna 4-3. In campionato è quarta con 48 punti, frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. L’obiettivo è conquistare preziosi punti Champions.

L’altra protagonista di Atalanta-Sassuolo è la squadra emiliana allenata da Roberto De Zerbi. Anch’essa una delle realtà provinciali più brillanti, specialmente negli anni passati, in questo campionato non ha null’altro da chiedere che una salvezza tranquilla. Il Sassuolo ha conseguito fin qui 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, pari a 32 punti, che le sono valsi l’undicesima posizione in campionato.

Le formazioni: chi si affronterà al Gewiss Stadium

Nè Gasperini né De Zerbi hanno problemi di formazione in vista di Atalanta-Sassuolo, anche se i diversi obiettivi impongono a De Zerbi uno schieramento un po’ più prudente. Nel girone di andata, il confronto terminò con la vittoria 4-1 dei lombardi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Caldara, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Kyriakopoulos, Marlon, Ferrari, Toljan; Obiang, Locatelli; Djuricic, Boga, Berardi; Caputo.

Arbitrerà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Atalanta-Sassuolo: dove vederla

Il match di Bergamo è in programma per domenica, 21 Giugno 2020 alle ore 19.30, presso il Gewiss Stadium del capoluogo orobico. Il confronto tra le due compagini è un’esclusiva Sky, che lo trasmetterà su Sky Sport Serie A. Per gli abbonati sarà anche possibile lo streaming con SkyGo e Now TV. Non è prevista, per Atalanta-Sassuolo, la diffusione in chiaro delle immagini. Alcuni siti, che permettevano a visione delle fasi di gioco, sono stati oscurati, in quanto erano in contrasto con le normative vigenti che tutelano i broadcasters che hanno pagato i diritti TV.

