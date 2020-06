Condividi su

Undertaker si ritira: chi è la star della WWE, biografia e carriera

Si chiude un capitolo storico della storia del wrestling e della WWE, la lega più famosa della disciplina. La lunga carriera di The Undertaker è terminata: ad annunciarlo lo stesso “becchino”.

Undertaker: la leggenda del wrestling annuncia il ritiro

Alla veneranda età di 55 anni, The Undertaker annuncia il ritiro dal mondo del Wrestling: “alla mia età non ho più voglia di salire sul ring. È tempo per i nuovi di farsi avanti, ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato”. Con queste parole, pronunciate nel corso dell’ultima puntata del docu-film The Last Ride dedicato alla sua carriera trasmessa in queste ore, uno dei personaggi più famosi della WWE – in cui milita da oltre 30 anni – si è congedato dai suoi numerosi fan sparsi per il mondo. Dopo poche ore dall’andata in onda delle immagini, è arrivata anche la conferma della stessa WWE. Dunque, sembra ormai tramontata anche l’ipotesi di veder andare in scena un ultimo (e richiestissimo dagli appassionati) incontro tra lo stesso Undertaker e un’altra leggenda come Sting (che però non è più sotto contratto con la WWE). Sembrano stati in particolare i problemi fisici, a cui ha fatto più volte riferimento proprio in The Last Ride, ad aver pesato sulla scelta di una delle più grandi icone che abbiano mai calcato il quadrato.

Il ragazzo che sconfisse Hulk Hogan, l’uomo della Streak

Il suo esordio nel wrestling risale al 1987. D’altra parte, la leggenda di The Undertaker è cominciata nel 1991 quando, con la vittoria al WWF Championship contro l’allora volto per antonomasia della disciplina Hulk Hogan, conquistò la cintura di campione mondiale, diventando il più giovane dell’epoca a raggiungere tale obiettivo. Undertaker resterà nella storia del wrestling non solo grazie alla “fortuna” del suo personaggio ma anche per la cosiddetta Streak, il record di ventuno vittorie consecutive cominciata nell’evento Wrestlmania VII del 1991 e interrotta durante l’incontro contro Brock Lesnar di Wrestlmania XXX, addirittura, nel 2014.

