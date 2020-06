Gli ultimi sondaggi elettorali Bidimedia realizzati tra il 9 e l’11 giugno danno la Lega in crescita e il Pd in forte calo

Condividi su

Sondaggi elettorali Bidimedia: 53% elettori Italia Viva non ha fiducia nel governo

Gli ultimi sondaggi elettorali Bidimedia realizzati tra il 9 e l’11 giugno danno la Lega in crescita e il Pd in forte calo. Secondo la rilevazione, il Carroccio nell’ultimo mese ha guadagnato quasi mezzo punto percentuale salendo al 27,2%. Al contempo i dem hanno perso oltre un punto calando al 20,8%. Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia registrano lo stesso tasso di crescita (0,3%) mantenendo in questo modo invariata la distanza: i primi sono sondati al 15,3%, i secondi al 13,4%. Forza Italia è data in leggera flessione al 6,1% così come Italia Viva che scende al 3,5%. Sotto il 3% ecco Liberi e Uguali (2,8%) quasi raggiunta da Azione, in crescita dello 0,4% al 2,5%. Appaiati all’1,7% si trovano Europa Verde e +Europa mentre Partito Comunista e altri di sinistra sono sondati all’1,1%. Popolo della Famiglia e Cambiamo raccolgono lo 0,1% ciascuno. L’affluenza è in calo di due punti al 63% mentre gli indecisi sono al 15%.

Come di consueto, i sondaggi elettorali Bidimedia hanno segmentato le intenzioni di voto su base regionale. I dati sottolineano la crescita del centrodestra su base nazionale mentre il centrosinistra è in calo. Le conseguenze sono il cambio di colore del Trentino Alto Adige che passa dal centrosinistra al centrodestra. Il centrosinistra rimane prima forza in Emilia Romagna e Toscana mentre i pentastellati recuperano voti nel Meridione e diventano seconda forza in Campania e Molise oltre che in Sicilia.

Fonte: Bidimedia

Infine i sondaggi elettorali Bidimedia hanno rilevato l’indice di fiducia del governo Conte. Esso viene dato in calo di un punto al 47% rispetto alla precedente rilevazione mentre la percentuale di persone che non ha fiducia è maggioritaria con il 53%. Da sottolineare come anche tra gli elettori di Italia Viva, la quota di chi non ha fiducia nel governo sia maggiore rispetto a quella di chi ha fiducia.

Fonte: Bidimedia

Sondaggi elettorali Bidimedia: nota metodologica

Allegata alle immagini.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it