Meglio un Mes oggi o un Recovery fund domani? I dubbi del governo

In attesa del prossimo decisivo Consiglio europeo il prossimo 17 e 18 luglio che deciderà le sorti del Recovery Fund europeo, secondo la traccia presentata dalla Commissione (Next Generation UE) comincia a montare la polemica, animata dalle principali testate quotidiane, contro il governo sull’ipotesi di un utilizzo del Mes.

Di fatti, il trade off cui sembra impantanato il governo è tra un ricorso immediato al Mes, almeno per colmare i buchi di bilancio della Sanità pubblica, devastata dalla crisi sanitaria pandemica, oppure l’attesa di un fondo europeo per il rilancio che sarà disponibile, in ogni caso, non prima del 2021 e di cui ancora non è chiaro – saranno i negoziati a deciderlo – quanto del fondo sarà sotto forma di sovvenzioni e quanto in prestiti (il che porterebbe il Recovey Fund a somigliare in tutto e per il tutto al Mes).

Peraltro, come riportato da Guido Gentili in un editoriale del Sole 24 ore di ieri nessun fondo è gratis (neanche il Piano Marshall lo fu), ça va sans dire ogni finanziamento (anche quando si tratta di sovvenzioni) è sempre, in qualche modo, vincolato a un programma da realizzare.

Premier Kurz su Italia: “No aiuti, li sprecherebbero”, le incertezze dei Paesi “frugali”

A gettare benzina sul fuoco è intervenuto qualche giorno fa il Premier austriaco Kurz che ha ribadito di non essere disponibile a contribuire ad elargire finanziamenti a fondo perduto per l’Italia perché “si teme che l’Italia, con il suo elevato debito pubblico, possa sprecare le sovvenzioni” dell’Ue. Il riferimento dell’esecutivo austriaco è al controverso bonus vacanze da 500 euro previsto dal governo Conte per rilanciare il turismo, colpito dalla crisi pandemica, e che l’Austria considera “un esempio negativo”. Non è una novità, visto che l’Austria, assieme a Olanda e Svezia, fa parte di quei Paesi “frugali” che si sono fin dal principio opposti a forme di mutualizzazione del debito (come gli eurobond) e, dunque, anche alla proposta della Commissione Europea “Next Generation Ue” che prevede una parte cospicua del fondo del Recovery composto da sovvenzioni.

L’opposizione dei Paesi pro-austerity è principalmente legata alla ripartizione dei contributi. Il Recovery fund proposto dalla Commissione, infatti, comporterebbe un maggiore esborso da parte dei Paesi europei più ricchi e maggiori introiti per i Paesi del Sud, più colpiti tra l’altro dalla crisi pandemica. In base ai parametri del Programma europeo 2021-2027, ad esempio, l’Italia si ritroverebbe ad essere da contributore netto a beneficiario netto; in altre parole, riceverebbe da Bruxelles più soldi di quanti ne verserebbe. L’Austria, invece, si troverebbe a pagare il 50% in più di quanto finora versato e previsto prima che scoppiasse la crisi pandemica. Per questo motivo, Austria e Olanda, in testa ai Paesi “frugali”, preferirebbero che i Paesi del Sud ricorressero ai prestiti del Mes (senza condizionalità per quanto riguarda la spese sanitarie, con condizionalità per tutte le altri voci di spesa), piuttosto che a finanziamenti a fondo perduto.

In secondo luogo, come si accennava, c’è la questione del finanziamento del fondo attraverso l’emissione di bond con garanzia del bilancio europeo; soluzione questa che i Paesi frugali vedono come la muleta per il toro.. “Siamo contrari a un’Unione del debito fatta entrare dalla porta di servizio”, ha detto Kurz sul quotidiano tedesco “Handelsblatt”. Pertanto, l’esecutivo guidato da Kurz chiede a Bruxelles di destinare fondi ai Paesi dell’euro-zona bisognosi solo a condizione che siano disposti a implementare riforme strutturali.

Mes: un rompicapo per il governo, l’ombra della crisi e il giallo della trattativa europea

In ogni caso, il governo italiano sembra in un doppio vicolo cieco: da un parte l’esigenza di avere dei finanziamenti immediati, per restituire ossigeno (cioè liquidità) alle imprese in debito, tamponare le difficoltà della crisi con il prolungamento della Cassa integrazione e bloccare i licenziamenti; dall’altra Conte vorrebbe tentare l’impossibile per non ricorre al Mes che resta l’unica soluzione immediata per ottenere i finanziamenti di cui necessita l’Italia. Palazzo Chigi sa bene che, nonostante le pressioni provenienti da una parte della maggioranza (Italia Viva e una parte cospicua del PD), ricorrere al Mes comporterebbe immediatamente il rischio di una crisi di governo o quanto meno una profonda instabilità. A quel punto, avrebbero ben gioco le destre che, forti di un eventuale buon risultato delle urne a settembre, potrebbero approfittare per dare la spallata finale al governo e chiedere le elezioni anticipate, cavalcando il dissenso diffuso sul Mes.

D’altronde, il governo potrebbe sempre scegliere di non ricorrere al Mes, ma si troverebbe nella condizione di arrivare senza fiato a settembre, dopo lunghe trattative tra i “Ventisette”, a proporre un Recovery plain che non vedrà la luce non prima dei primi mesi del 2021, tra Confindustria che preme per liquidità alle imprese e descrive la politica del governo come quella “dello struzzo”, il centrodestra pronto a cavalcare la crisi economica e politica e una parte della maggioranza – quella renziana -impegnata a fare “ammuina”, esercitando il ruolo dell’opposizione interna. Uno scenario, dunque, non favorevole da qualunque parte lo si guardi.

L’olandese Blok alla Farnesina: “se l’Italia ha bisogno di soldi, usi il Mes”

Come pioggia sul bagnato, arriva il ministro degli esteri olandese Stef Blok che ieri ha incontrato Di Maio alla Farnesina. L’omologo olandese di Di Maio ha ribadito che “tutti vogliamo l’accordo sul recovery fund, ma al momento non c’è garanzia di successo”. Dunque se all’Italia servono soldi, chiarisce Blok, “l’Eurogruppo ha già raggiunto un’intesa sul Mes che è a disposizione di tutti gli Stati europei. Il Mes è ancora aperto”. L’Olanda, ha ribadito più volte sia a Di Maio e Amendola, sia nella successiva conferenza stampa, vorrebbe dall’Italia garanzie sulle riforme, Queste sono necessarie, perché “ogni piano di ricostruzione può avere successo solo se il paese che ne prende i soldi li usa per misure che portino alla crescita e sostengano l’economia”.

Sui sussidi, Blok è stato altrettanto lapidario: “Non sono convinto che le finanze pubbliche si sostengano con i sussidi”, perciò, parlando a nome dell’Olanda (ma anche dei Paesi “frugali”) “non siamo entusiasti di qualsiasi forma di debito europeo”.

Una doccia gelata l’invito di Blok a utilizzare il fondo del Mes che ha imbarazzato lo stesso Di Maio, costretto a rilasciare una dichiarazione del tutto tautologica con le premesse esistenti prima dell’incontro: “tutti i Paesi concordano sulla necessità di interventi straordinari per fronteggiare una situazione straordinaria, permangono differenze di vedute su quali siano le soluzioni da adottare”.

Sta di fatto che quest’incontro ha gettato ancor più buio e incertezza sullo scenario della trattativa europea. Conte sarebbe disposto a porre il veto al bilancio Ue 2021-2027, qualora i Paesi frugali dovessero respingere la proposta Next Generation Ue della Commissione che, con i suoi 172,7 miliardi di euro previsti per l’Italia, di 90,938 come prestiti – ma in realtà le cifre potrebbero essere meno consistenti – rappresentano, per l’Italia, stante alle parole del Premier, “un buon punto di partenza“. “Non voglio nemmeno considerare un’eventualità del genere” aveva detto qualche giorno fa il Premier che ha tenuto a precisare: “la linea rossa” dell’Italia “è che la proposta della Commissione sia ambiziosa, scendere al di sotto di quel livello non è accettabile“.

Intanto, il 17 e 18 luglio, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, convocherà un Consiglio europeo straordinario sul Recovery Fund e sul bilancio pluriennale dell’UE. Partita questa che potrebbe risultare decisiva per l’Italia non solo per capire che forma assumerà il famigerato Recovery, ma anche se, in caso di esito sfavorevole dei negoziati, ci troveremo nella condizione di dover ricorrere, per mancanza di alternative, ai prestiti del Mes.

