Coronavirus ultime notizie: calo dei morti in Italia, il bollettino

Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile nel pomeriggio di martedì 23 giugno fornisce dati incoraggianti, soprattutto sotto l’aspetto delle vittime, ma anche nel quadro generale. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli ultimi dati aggiornati.

Coronavirus ultime notizie: il bollettino di martedì 22 giugno

In Italia sono stati infatti registrati 122 nuovi casi, lo 0,51% in più rispetto al giorno precedente. Cala invece il numero delle vittime: 18 contro le 23 registrate il giorno precedente. Dati, soprattutto quelli relativi ai casi positivi, che riflettono i 41 mila tamponi effettuati (in crescita rispetto alle 24 ore precedenti), per un rapporto tra tamponi e positivi sceso allo 0,29% (rispetto allo 0,75% registrato lunedì).

Calano anche gli attualmente positivi, con il numero che scende sotto la soglia dei 20 mila: dai 20.637 del 22 giugno si è infatti passati ai 19.573 di martedì. Scendono i ricoverati in terapia intensiva (da 127 a 115), mentre le persone ricoverate con sintomi calano a 1.853 (da 2.038). In calo anche le persone ricoverate in isolamento domiciliare (da 18.472 a 17.605).

Coronavirus ultime notizie: il punto regione per regione

Dati promettenti anche in Lombardia, dove la curva epidemiologica è scesa allo 0,06% (dallo 0,15% del giorno precedenti). In riduzione però il numero dei tamponi effettuati (6.986 contro 7.776), mentre il numero dei positivi ha raggiunto quota 62 (di cui 23 rilevati dai test sierologici). Scende anche il rapporto tra positivi e tamponi (0,88% dall’1,83% di lunedì). Stabili i ricoverati in terapia intensiva (51), calano le persone ricoverate con sintomi (-137). Tre nuovi casi positivi sono stati registrati in Veneto, mentre in Umbria è stato un giorno senza nuovi casi positivi. Anche nel Lazio si registrano miglioramenti: i dati hanno individuato 8 casi positivi e 2 vittime, ma calano le terapie intensive e il cluster alla Garbatella sembra essere ormai risolto.

