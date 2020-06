Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: solo un punto separa Lega e PD

Sei italiani su dieci sono pronti a farsi vaccinare per il Coronavirus quando la cura sarà disponibile. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca del 23 giugno. Nonostante il calo di contagi e morti da Covid-19, il 57% dei cittadini continua a seguire in modo scrupoloso le misure di prevenzione, come mascherine e distanziamento tra le persone. Il 33% afferma di seguire le precauzioni ma crede sarebbe ora di alleggerirle mentre per l’8% non sono più necessarie. Per quanto riguarda le vacanze, quasi un italiano su due dichiara che non andrà in ferie questa estate mentre il 39% o ci è già stato o ci andrà. Intanto, il 65% degli italiani giudicano molto e abbastanza buona la gestione dell’emergenza Covid-19 da parte del governo.

Fonte: Ixè

Sul fronte delle intenzioni di voto, i sondaggi elettorali Ixè danno Lega e Pd distanziati da poco più di un punto percentuale. Rispetto alla precedente rilevazione, il Carroccio perde mezzo punto scendendo sotto il 24%. Al contempo, i dem crescono dello 0,2% al 22,2%. Giù anche il Movimento 5 Stelle che cala al 15,6%. Non ne approfitta Fratelli d’Italia che flette al 14%. Perde terreno pure Forza Italia al 7,5%. Italia Viva torna al 3% superando +Europa al 2,7%. La Sinistra cresce al 2,4% mentre Europa Verde è al 2%. Infine Azione è data all’1,2%. La quota di astenuti e incerti cala di un punto al 37,5%.

Fonte: Ixè

Capitolo fiducia: quella del premier scende di un punto ma rimane ancora molto alta (55%).

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 22 AL 23 GIUGNO 2020

