Migliori pc giugno 2020 su Amazon: quali sono e prezzi

Dopo la classifica dei migliori smartphone arriva anche quella dei migliori pc per il mese di giugno 2020 su Amazon. In questo articolo scopriremo i migliori rapporti qualità-prezzo e i singoli computer, in larga parte portatili, che riservano ancora una offerta e meritano attenzione. Ecco tutti i dettagli e cosa c’è da sapere prima di comprare.

Migliori pc giugno 2020 su Amazon: HP Pavillion e HP Omen, l’offerta

I due PC portatili in offerta sono molto diversi tra loro, non solo per prezzo e di conseguenza per le componenti che montano ma principalmente per il loro uso. Il Pavillion è orientato verso ottime prestazioni ma non è indirizzato verso l’uso “gaming”, l’HP Omen è invece progettato per il gioco e quindi pronto a rendere e a lavorare in situazioni di stress. HP – PC Pavilion 15-cw1085nl Notebook monta come processore l’AMD Ryzen 5 3500U, ha 8 GB di RAM, una SSD da 512 GB, scheda grafica AMD Radeon Vega 8, Windows 10 Home, schermo 15.6″ FHD IPS, lettore Micro SD, entrata HDMI, USB e webcam, il tutto avvolto in un colore argento. In offerta può essere acquistato a 649,99€ anziché 699,99€. HP – Gaming OMEN 15-DC1038N, equipaggia un processore Intel Core i7-9750H, si dota di 8 GB di RAM, una SSD da 256 GB, e un Hard Disk SATA da 1 TB, la scheda grafica è invece la NVIDIA GeForce GTX 1660Ti 6 GB, c’è anche Windows 10 Home e lo schermo 15.6″ FHD Antiriflesso. Costa in offerta 1299,99€ anziché 1499,99€.

Migliori pc giugno 2020 su Amazon: Asus Zenbook Flip 14, l’offerta

A chiudere questa top three c’è un altro portatile griffato però Asus, si tratta di ASUS Zenbook Flip 14 UM462DA-AI110T, dotato di monitor da 14″ FHD Glare Touch-screen, con processore AMD Ryzen 5-3500U, 8GB di RAM, Hard disk fisico da 256GB, scheda grafica AMD Radeon Vega 8, Windows 10 e colorazione Grigio chiaro. Può essere preso in offerta a 699,99€ a fronte di un prezzo iniziale di circa 749,99€.

