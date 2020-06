Condividi su

Coronavirus ultime notizie: numero contagi in aumento al 24 giugno

Coronavirus ultime notizie: due giorni fa c’erano state notizie positive sull’andamento del contagio in Italia, ma il bollettino diffuso dalla Protezione Civile nel pomeriggio di mercoledì 24 giugno segnala un aumento dei casi positivi e una riduzione delle vittime complessive, a causa di un ricalcolo sui deceduti da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 24 giugno

Sono stati registrati 190 casi positivi in più rispetto a due giorni fa, con 239.410 casi positivi in totale: in questa cifra sono compresi i 186.111 guariti (+1.526) e le 34.644 vittime (+30 nelle ultime 24 ore). I casi attualmente positivi sono 18.655, ovvero 918 in meno rispetto alle 24 ore precedente, ma con un calo meno vistoso (erano 1.064 in meno) e sono così ripartiti: 107 persone sono ricoverate in terapia intensiva; 1.610 sono ricoverati in altri reparti ospedalieri; 16.938 si trovano in isolamento domiciliari, senza sintomi o con lievi sintomi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 53.266 tamponi.

Coronavirus ultime notizie: i decessi ripartiti per regione

La Lombardia resta la regione più colpita dal virus, registrando il triplo dei casi rispetto alla seconda regione che è il Piemonte. Nella giornata di ieri sono stati segnalati nuovi 88 casi positivi, concretizzando un rapporto tra tamponi e casi positivi riscontrati dello 0,97%.

Questi i casi positivi totali in Italia ripartiti per regione:

Lombardia : 93.261;

: 93.261; Piemonte : 31.276;

: 31.276; Emilia Romagna : 28.304;

: 28.304; Veneto : 19.253;

: 19.253; Toscana : 10.222;

: 10.222; Liguria : 9.940;

: 9.940; Lazio : 8.039;

: 8.039; Marche : 6.779;

: 6.779; Campania : 4.645;

: 4.645; Puglia : 4.529;

: 4.529; Trento : 4.852;

: 4.852; Friuli Venezia Giulia : 3.305;

: 3.305; Abruzzo : 3.283;

: 3.283; Sicilia : 3.074;

: 3.074; Bolzano : 2.634;

: 2.634; Umbria : 1.439;

: 1.439; Sardegna : 1.361;

: 1.361; Valle d’Aosta : 1.194;

: 1.194; Calabria : 1.175;

: 1.175; Molise : 444;

: 444; Basilicata: 401.

Zero vittime in 11 regioni

Non sono stati registrati decessi nelle Marche (è il nono giorno consecutivo), così come in altri 10 Regioni. Tra queste spiccano: Trentino Alto Adige, Veneto, Valle d’Aosta, Abruzzo, Sardegna, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it