Modello 730 2020: controllo conguaglio fiscale. Ecco come fare verifica

Modello 730 2020: con un apposito messaggio, l’Inps comunica a coloro che hanno indicato l’ente come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli come verificare “le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti”.

Modello 730 2020: come verificare l’esito dei conguagli

Modello 730 2020 – Con il messaggio numero 2568 del 24 giugno 2020, l’Inps comunica a coloro che hanno indicato l’ente come sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli le opportune modalità di verifica delle “risultanze contabili della dichiarazione ed i relativi esiti”. L’Inps può essere indicato come sostituto d’imposta nei casi in cui si percepiscano somme assoggettate a tassazione come ben sanno i pensionati o coloro che ricevono l’assegno di disoccupazione (questi infatti i casi più comuni in cui l’Inps svolge il ruolo di sostituto d’imposta).

Quindi, nel caso in cui emerga un debito Irpef in sede di dichiarazione dei redditi, quest’ultimo verrà trattenuto sulla prestazione erogata dall’ente (in un’unica soluzione o a rate da saldare comunque, in base alle nuove scadenze, entro il mese di novembre). Allo stesso modo, sarà accreditato sul trattamento spettante il rimborso nell’eventualità in cui se ne abbia diritto. Detto ciò, il servizio di utilizzare è quello denominato “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” che è possibile utilizzare attraverso il portale della stessa Inps o tramite l’app Inps mobile.

Quali dati si possono consultare attraverso il servizio

Ecco i dati che possono essere consultati grazie al servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”.

avvenuta ricezione da parte dell’Istituto delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi; conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante diniego della risultanza, con conseguente comunicazione all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

