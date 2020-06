Condividi su

Rimborso modello 730 precompilato 2020: quando arrivano i soldi

Quando arriva il rimborso relativo al modello 730 precompilato 2020 e come avere i soldi che spettano? Nel 2020 ci sono novità importanti in merito ai rimborsi e ai conguagli riguardanti la dichiarazione dei redditi, ma cambieranno le tempistiche di erogazione, a seconda di quando è stato presentato il modello 730.

Modello 730 2020: nuova data presentazione

Nel 2019, infatti, i rimborsi 730 erano erogati tutti nello stesso periodo, che comunque restava diverso per i lavoratori dipendenti (luglio) e pensionati (agosto). La crisi sanitaria ha tuttavia stravolto le normali cadenze fiscali, e dunque anche le tempistiche di erogazione dei rimborsi, così come il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi. Dal 23 luglio, infatti, la data ultima per presentare il 730 è stata spostata al 30 settembre. Inevitabile, dunque, che anche i conguagli abbiano date diverse.

Rimborso modello 730 2020: tempi e modi

Chi presenterà il modello 730 entro il 31 maggio 2020, infatti, potrà ricevere i rimborsi regolarmente, nel mese di luglio. Chi invece opterà per una tempistica, consequenzialmente riceverà il conguaglio più tardi, anche nei mesi di ottobre e novembre (per chi consegna il 730 a settembre). Il conguaglio per i lavoratori dipendenti sarà erogato nel primo stipendio a decorrere dal mese seguente a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Se si presenta il 730 senza sostituto d’imposta, bisognerà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’Iban del proprio conto corrente, al fine di ricevere il rimborso Irpef direttamente sul conto tramite accredito diretto.

In ogni caso il conguaglio arriverà direttamente sul conto tra i 15 e i 60 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per questo motivo chi lo presenta entro fine maggio lo avrà prima e chi presenta il modello entro settembre, potrebbe ricevere il rimborso anche nel mese di novembre.

