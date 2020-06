Condividi su

Sondaggi politici Piepoli: 52% italiani deluso da misure economiche del governo

Il 52% degli italiani boccia le misure varate dal governo a sostegno dell’economia del Paese. Il 44%, invece, le approva. Sono alcuni dei dati raccolti dai sondaggi politici dell’Istituto Piepoli per RaiNews24. Il gradimento risulta più basso al Nord Ovest e al Nord Est e più alto al Sud e nelle Isole.

“Nelle regioni del Nord Est e Nord Ovest, altamente produttive, le risposte del Governo sono considerate non soddisfacenti, nelle Isole, invece, si aspettavano un intervento più massiccio” spiega Livio Gigliuto, Vice Presidente dell’Istituto Piepoli.

Tra le misure varate dal governo per il sostegno di famiglie e imprese, quelle gradite maggiormente dagli italiani sono nell’ordine: cassa integrazione per i lavoratori dipendenti (34%), reddito di emergenza per le famiglie più povere (34%), bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi (24%), bonus baby sitter (6%) bonus monopattini e biciclette elettriche (4%) e infine il bonus vacanza (3%).

“In questo caso vengono premiate le iniziative del governo che sono percepite come più immediate, come se fossero delle scosse in grado di risolvere un momento di emergenza. Si spiegano così le prime posizioni di cassa integrazione, reddito di emergenza e bonus di 600 euro” continua Gigliuto. “Gli altri provvedimenti vengono considerati cose accessorie che arriveranno quando verrà salvata la pelle economica del Paese”.

Sondaggi politici Piepoli: la situazione economica delle famiglie italiane

Rispetto al futuro economico della propria famiglia, il 61% degli intervistati afferma che nei prossimi 12 mesi la situazione rimarrà stazionaria. Per il 20% peggiorerà mentre per il 16% migliorerà.

Per quanto riguarda la situazione finanziaria attuale della propria famiglia, il 42% dichiara che il bilancio quadra appena, il 30% riesce a risparmiare qualcosa, il 15% deve prelevare dai propri risparmi, il 7% riesce a risparmiare abbastanza e infine il 4% fa debiti.

Fonte: Piepoli

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

In attesa di diffusione.

