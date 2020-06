Condividi su

Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie: trama, cast e anticipazioni

Il malvagio Albert Beck non ha alcuna intenzione di ritirarsi a vita privata e prosegue indisturbato la sua carriera in Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie. L’appassionante thriller, in onda stasera 27 giugno 2020 alle 21:05 su Rai 2, rappresenta il terzo capitolo dell’omonimo film del 2015 ed è stato diretto e scritto da Doug Campbell.

L’avvincente lungometraggio, il cui titolo originale è Stalked by My Doctor: Patient’s Revenge, è proprio quello che ci vuole per trascorrere un sabato sera all’insegna delle forti emozioni e storie mozzafiato. Ma vediamo insieme cosa farà questa volta il protagonista di Ossessione senza fine!

Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie: trama e anticipazioni

Ossessione senza fine continua a seguire le vicende del perfido Albert Beck, dottore che in passato ha perseguitato alcune pazienti da lui curate. Fornite schiaccianti prove dei suoi crimini, l’uomo subisce un processo per molestie, rapimento e tentato omicidio ma, nonostante il pesante quadro indiziario, riesce a convincere la giuria della sua innocenza.

Scagionato dalle accuse e libero di cominciare una nuova vita, il professionista ottiene una cattedra in un’università dell’Arizona dove ben presto prova attrazione per una sua studentessa. Consapevole di non poter più commettere errori, Beck tenta in tutti i modi di resistere ai scabrosi desideri ma qualcuno, proveniente dal suo passato, sta tramando contro di lui.

Il cast del film

In Ossessione senza fine Eric Roberts interpreta il D.r Albert Beck e Anna Marie Dobbins è Melissa. Brianna Joy Chomer veste i panni di Sophie, Deborah Zoe quelli di Adrienne Green e Rico Simonini è Dean Sanchez. Jon Briddell recita la parte di Jim Green, Tony Winters quella del detective e Carrie Schroeder è Kendra.

Hanno partecipato al thriller anche Eric Burke nel ruolo del detective Sandler, Zephani Idoko in quello di Victoria e Christian Vilina è Wes. Inoltre Steve Kuzj indossa le vesti del reporter, Chelsea Blechman quelle dell’insegnante e Keren Coghill è una studentessa. Galina Slavova recita la parte dell’insegnante mentre Lisa Starett e Morgan Tristsch sono due studentesse. Completa il cast di Ossessione senza fine Keturah Cerrone nei panni dell’investigatrice dell’CSI.

