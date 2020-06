Condividi su

Coronavirus ultime notizie: raddoppiati i nuovi positivi in Lombardia

Coronavirus ultime notizie: l’altalena delle brutte e buone notizie che arrivano dal bollettino quotidiano diffuso dalla protezione civile in merito alle vittime e ai casi positivi di Covid-19 prosegue a dondolare e ieri, giovedì 25 giugno 2020, i dati non sono stati da meno, rivelando un raddoppio di nuovi positivi nella regione Lombardia. Andiamo a vedere i numeri a livello nazionale, per poi fare il punto della situazione sulla regione più colpita dal virus.

Coronavirus ultime notizie: casi positivi e vittime in Italia, il bollettino del 25 giugno

I casi positivi totali in Italia sono 239.076, con 296 nuovi casi registrati rispetto alle 24 ore precedenti. 614 guariti in più portano il totale a 186.725, mentre le vittime (+34) hanno raggiunto quota 34.678. Per quanto riguarda i casi attualmente positivi (18.303) 103 persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre 1.515 persone sono ricoverate negli altri reparti ospedalieri con sintomi. Ben 16.685 persone si trovano in isolamento domiciliare: si tratta per lo più di pazienti con lievi sintomi o asintomatici. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 56.061 tamponi, raggiungendo un totale di 5.163.154 tamponi.

Coronavirus ultime notizie: il punto della situazione in Lombardia

Il numero dei casi positivi a livello nazionale risente dell’aumento dei casi nella regione più colpita, la Lombardia, che dagli 88 registrati due giorni fa sono passati a ben 170 casi, raggiungendo un totale di 93.341 casi positivi. Per quanto riguarda i nuovi casi, 53 sono stati riscontrati a seguito dei test sierologici, mentre 84 nuovi casi sarebbero “debolmente positivi”. Salito naturalmente anche il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati, che dallo 0,97% è passato all’1,7%.

A far crescere la media dei casi positivi anche l’Emilia Romagna (47 nuovi casi, con il focolaio di Bologna) e Campania (17 nuovi casi, con il focolaio di Mondragone). Tornando alla Lombardia sono 22 le nuove vittime, raggiungendo un totale di 16.608 vittime. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 48, mantenendosi stabili, mentre si registra un calo di ricoveri negli altri reparti ospedalieri: -70 ricoveri, per un totale attuale di 622 ricoveri.

