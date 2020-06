Condividi su

Quanto guadagna Emilio Fede: stipendio, patrimonio e carriera

Se siete assidui frequentatori di notiziari e siti di news, vi sarete resi conto che nei giorni scorsi Emilio Fede è tornato protagonista di cronache non certo benevole nei suoi confronti. L’ex direttore del Tg4, infatti, è stato arrestato dai carabinieri in un ristorante di Napoli con l’accusa di aver evaso gli arresti domiciliari (qui la notizia). Va infatti ricordato che nel maggio del 2018 Fede era stato condannato a 4 anni e 7 mesi per il reato di favoreggiamento della prostituzione per il caso Ruby, con la possibilità, vista l’età, di scontare la condanna ai domiciliari. Emilio Fede si trovava in quel ristorante di Napoli per festeggiare assieme alla moglie i suoi 89 anni. Il compleanno ha avuto però un’amara sorpresa quando sono arrivati i carabinieri in borghese.

Quanto guadagna Emilio Fede: il vecchio stipendio e la pensione di oggi

Come di consueto, quando un personaggio sale agli onori (o agli oneri) delle cronache, la curiosità degli utenti che si riversano sui motori di ricerca piomba su quanto ha guadagnato o guadagna tuttora e sulla quantificazione del suo patrimonio. A oggi Emilio Fede vive della sua pensione, ma quanto guadagnava quando lavorava per il servizio pubblico, alla guida del Tg1 e, poco più tardi, quando divenne direttore del Tg4.

Sul web ci sono solo alcune dichiarazioni in cui Fede fa esplicitamente riferimento al suo stipendio. In un primo momento, nel 2011, alla trasmissione radiofonica La Zanzara, affermò di percepire 20 mila euro al mese, a cui si aggiungevano anche la casa (di cui non pagava l’affitto), l’ufficio (idem) e l’autista. Allora era ancora direttore del Tg4. Solo sei anni più tardi, nel 2017, le cose sono drasticamente cambiate. Sempre alla stessa trasmissione Fede ha dichiarato di avere sul conto in banca solo 2.800 euro. Ma com’è possibile con una pensione da 8 mila euro mensili? “Ho una pensione da 8 mila euro al mese, dopo tanti anni di lavoro”, disse qualche anno, “ma non mi bastano. Devo pagare la rata della macchina in leasing, l’autista, la badante, l’affitto di casa e le bollette. Una volta non pagavo nulla”. Dichiarazioni che, manco a dirlo, hanno suscitato polemiche, soprattutto da chi riesce a fatica ad andare avanti fino alla fine del mese con uno stipendio o una pensione da 1.000 euro (e con affitto, bollette e debiti da pagare).

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it