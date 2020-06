Lazio e Fiorentina si affrontano in un match che entrambe devono vincere: i laziali per non perdere terreno dalla vetta, i gigliati per rilanciarsi.

Lazio-Fiorentina: dove vederla in diretta streaming o in tv

Continua la rincorsa della Lazio al primato bianconero in Serie A: dopo la Juventus, vittoriosa nella serata del 26 sul Lecce (4-0), tocca ora ai laziali rispondere. Stasera contro la Fiorentina, per i ragazzi di Inzaghi non ci saranno in palio solo i 3 punti, ma anche la possibilità di continuare ad ambire allo Scudetto.

Dimenticare Bergamo

Simone Inzaghi, allenatore biancoazzurro, sapeva che la sua Lazio non avrebbe avuto vita facile a Bergamo contro l’Atalanta. Ma forse anche lui si era illuso dato il doppio vantaggio dopo 11 minuti. Ma gli orobici, sempre più protagonisti nella massima serie, hanno reagito e portato a casa i 3 punti, prevalendo 3-2. Il sorpasso sulla Juve, che sembrava a portata di mano, visto anche il periodo di scarsa condizione dei bianconeri, si è tramutato in un ulteriore allontanamento dalla vetta. Stasera, quindi, i laziali non devono assolutamente perdere altro terreno: ne va delle residue ambizioni-scudetto.

Lazio-Fiorentina: mission impossible per i toscani?

Reduce da una partita tutt’altro che esaltante con il fanalino di coda Brescia (1-1, ma se i lombardi avessero vinto, non ci sarebbe stato nulla da ridire), contro la Lazio la Fiorentina è chiamata all’impresa. Proprio di impresa si tratta, perché, come detto sopra, i laziali devono vincere per non accrescere il distacco dalla Juve. Giuseppe Iachini, mister della Viola, si rende conto della difficoltà: “La Lazio da diversi anni lavora con lo stesso tecnico. Simone Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro con un gruppo sempre rinforzato, di grande qualità e spessore. Ci vorrà una grande partita sotto l’aspetto tattico, dell’attenzione e della concentrazione per 95 minuti. Devi costruire anche tu e creare i presupposti per creare dei fastidi”.

Lazio-Fiorentina: le formazioni

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Luiz Felipe e di Lulic, oltre che di Leiva. Dubbio Cataldi.

Giuseppe Iachini è alle prese con l’assenza dello squalificato (2 giornate) Caceres. Out in attacco, oltre al solito Kouamè, fermo da gennaio, anche Chiesa (squalifica), e questa è una vera e propria tegola.

Le formazioni saranno presumibilmente:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luiz Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Igor; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Sottil, Vlahovic, Ribery.

Dove vedere la partita dell’Olimpico

Lazio-Fiorentina si terrà allo Stadio Olimpico di Roma Sabato 27 Giugno 2020 alle ore 21.45. La gara sarà diretta da Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Non è prevista la diffusione in chiaro delle immagini, poiché il confronto è un’esclusiva DAZN. Gli abbonati (i primi 30 giorni non si paga) potranno vedere il match con l’apposita app oppure sul sito ufficiale di DAZN via computer.

