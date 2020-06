Condividi su

Migliori regali giugno 2020 su Amazon: quali sono e prezzi

Sebbene l’estate non sia il periodo preferito, generalmente, per i regali, essa offre comunque delle grandi occasioni, talvolta imperdibili. Questo approfondimento mira a riassumere tutte le offerte del mese di giugno 2020 comparse su Amazon, offerte non relative a prodotti generici ma a regali, di qualsiasi tipo. Ecco cosa abbiamo trovato di interessante.

Migliori regali giugno 2020 su Amazon: telefonia, allenamento fai da te e musica

Il nostro focus sulle offerte regalo di giugno 2020 si apre con Aigoss altoparlante bluetooth portatile, doppio driver, bassi molto potenti, qualità Hi-Fi stereo, dotato di microfono e vivavoce, compatibile con la frequenza FM. Questo prodotto è ancora in offerta a 17,84€. Sempre più frequenti sono i regali che interessano il fitness, ecco allora BOUDECH panca total body crunch dotata di display LCD e software di monitoraggio. È una panca da fitness per allenamento glutei, gambe, cosce e braccia con sistema richiudibile salvaspazio. È in offerta a 69,99€ a fronte di un prezzo pieno di 99,99€. L’ultima offerta riguarda la telefonia, uno smartphone entry level davvero interessante perché bilanciato in termini di qualità e prezzo, si tratta di Honor 8 A, in colorazione Tim Blue con display da 6.09″ 2gb di RAM e 32gb di ROM, Dual Sim. Il dispositivo mobile è in offerta a 90,00€ anziché 109,00€.

Migliori regali giugno 2020 su Amazon: le proposte di LG

Due monitor LG sono rimasti in offerta e costituiscono una occasione quasi imperdibile. Si tratta di LG 29WK600 Monitor, da 29″, 21:9 UltraWide LED, 2560×1080, dotato di AMD FreeSync 75Hz, schermo multi-tasking, screen split e audio stereo. Può essere portato via per soli 196,00€ a fronte di un prezzo pieno di 359,00€. Il secondo monitor è più indicato per il gaming, è LG 27MP59G Monitor da 27″ Full HD LED IPS, 1920 x 1080, con Radeon FreeSync 75Hz, in offerta a 169,00€ anziché 239,00€.

