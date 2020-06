Incontro caldo in programma il 28 Giugno alle 17.15. Milan e Roma si affrontano per conquistare l’intera posta e confermare le proprie ambizioni europee.

Milan-Roma: dove vederla in diretta streaming o in tv

Una partita che mette in palio 3 punti pesantissimi. Il Milan si gioca le residue speranze di arrivare ameno in zona Europa League. La Roma, dal canto suo, deve puntare a far punteggio pieno per arrivare con tranquillità in zona Champions’ League.

Due squadre che non possono sbagliare

Entrambe le squadre non possono permettersi passi falsi. Il Milan, che attualmente occupa l’ottava posizione con 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, in caso di risultato negativo vedrebbe allontanarsi l’Europa (e sarebbe il secondo anno consecutivo senza gare internazionali: l’anno scorso il Milan fu squalificato per violazione del fair play finanziario). Ma anche per la Roma una sconfitta potrebbe significare allontanarsi fatalmente dall’Atalanta quarta in classifica e dire addio al piazzamento Champions. I giallorossi sono infatti quinti a 6 lunghezze dagli inarrestabili bergamaschi, avendo ottenuto fin qui 14 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, per un totale di 48 punti.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Zlatan Ibrahimovic non è ancora al 100% e non sarà disponibile per Milan-Roma. Rebic il suo naturale sostituto. Altro problema per Stefano Pioli, l’assenza di Kjaer, out per infortunio.

Dall’altra parte della barricata, Paulo Fonseca deve fare i conti con il forfait di Pau Lopez: tra i pali andrà Mirante. Dovrebbe tornare titolare anche Zappacosta, che prenderà il posto di Peres.

MILAN (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

ROMA (4-2-3-1) Pau Lopez; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Dove vedere la partita del Meazza

In programma domenica 28 Giugno presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, Milano, alle ore 17.15, Milan-Roma sarà diretta da Piero Giacomelli, arbitro triestino classe 1977. Al VAR ci sarà Daniele Orsato della sezione di Schio. Ovviamente, in ottemperanza alle disposizioni per contenere il virus COVID-19, il match sarà disputato a porte chiuse.

Le due squadre si sono affrontate 84 volte: 46 le vittorie rossonere, 19 i pareggi e 19 anche le vittorie della Roma.

Milan-Roma è un’esclusiva DAZN, visibile in streaming su ogni tipo di device solo per gli abbonati, tramite la pagina on-line oppure l’app dedicata.

