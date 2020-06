Condividi su

Parma-Inter: dove vederla in diretta streaming o in tv

L’Inter, persa, a meno di eventi imprevedibili, ogni possibilità di competere per il primato con il pareggio 3-3 col Sassuolo, cercherà almeno di consolidare il piazzamento Champions. A sbarrarle la strada, un Parma che, reduce dal roboante 4-1 inflitto al Genoa, vuole continuare ad ambire a un piazzamento per l’Europa League.

Delusione Inter, entusiasmo Parma

I nerazzurri ci avevano creduto: Antonio Conte aveva sempre vinto il campionato al suo primo anno in panchina. Invece, quest’anno sembra proprio che l’Inter sia fuori dal discorso scudetto. Il faticoso pareggio col Sassuolo ha messo la definitiva parola fine alle ambizioni di vittoria finale. Per di più, contro il Parma proprio Conte, squalificato, non sarà della partita, sostituito da Cristian Stellini, che ha detto: “Ci aspetta una partita importante, perché viene dopo un pareggio fastidioso. Abbiamo analizzato la gara e l’esperienza fatta ci sarà utile per la sfida di domani. La lucidità e la freddezza sotto porta devono diventare armi importanti per noi, per centrare la vittoria”.

I ducali, invece, dopo la vittoria sul campo del Genoa, hanno acquistato fiducia e sono fiduciosi di poter ottenere un risultato positivo contro l’Inter. Risultato che vorrebbe dire piazzamento Europa League quasi certo.

Le probabili formazioni del match

Stellini, sostituto di Conte, dovrà fare a meno di Skriniar, oltre che di Sensi e Vecino. Forse disponibile, almeno part-time, Brozovic.

Roberto D’Aversa, allenatore dei gialloblu, è alle prese con parecchie assenze: Adorante, Pezzella Inglese e Grassi. A tutto questo si è aggiunta la squalifica di Iacoponi.

Questi i probabili schieramenti:

PARMA (4-3-3) Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

INTER (3-4-1-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Come vedere la gara del Tardini

Giocata ovviamente a porte chiuse, Parma Inter è in programma domenica 28 Giugno 2020, alle ore 21.45. Sede dell’incontro, lo stadio Ennio Tardini. Arbitra Fabio Maresca della sezione di Napoli. Al VAR marco Guida di Torre Annunziata. Il match sarà un’esclusiva Sky, visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport. Su tutti i device mobili, la visione sarà possibile con l’app Sky Go. Sempre per gli abbonati, è valida anche un’altra opzione: Now TV, sempre del Gruppo Sky.

