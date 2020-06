Coronavirus ultime notizie: spuntano nuovi focolai nel nostro Paese. Ecco quanti sono in tutto e in quale regione si trovano esattamente.

Coronavirus ultime notizie: nuovi focolai Italia, quanti sono e in che regione

Coronavirus ultime notizie: i numeri del bollettino giornaliero non sono certo drammatici come quelli di qualche mese fa, eppure bisogna continuare a tenere alta la guardia e a mantenere le misure di prevenzione e autotutela per difendersi dal virus, che ancora circola, anche se debolmente. In Italia, a oggi, sono 11 i focolai attivi: un numero che preoccupa, ma che fa emergere molti casi deboli, che forse prima non venivano visti. Non resta dunque che andare a fare una mappa dei focolai attuali che imperversano nel Paese aggiornata a oggi.

Coronavirus ultime notizie: la mappa dei focolai in Italia

Sono undici i focolai attivi in Italia: il primo è il focolaio di Mondragone, in provincia di Casera, dove è salito a 49 il numero dei casi positivi. Da ieri mattina, lunedì 29 giugno 2020, l’area è zona rossa. Quarantena per i residenti dei Palazzi ex Cirio.

Situazione delicata anche in Emilia Romagna: a Bologna, infatti, sono 64 i casi positivi riscontrati tra i dipendenti dell’azienda di consegne Brt in zona Roveri e i loro familiari. A Montecchio, da un focolaio che ha colpito due famiglie, sono emersi 8 casi positivi, la generalità dei quali asintomatici.

Anche Roma fa parte dei luoghi dove sono scoppiati diversi focolai. Non si registra nessun caso positivo nuovo al San Raffaele Pisana, mentre in un istituto religioso sono emersi 4 nuovi positivi. Ricordiamo che nella capitale i cluster sono stati 3: oltre al San Raffaele Pisana e all’istituto religioso si è contato anche il focolaio nel quartiere Garbatella.

Scendendo nel Meridione, troviamo 8 casi positivi a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, diventata ormai zona rossa tra i quartieri Pietrenere-Tonnara-Scinà. A Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, sono a segnalare i 28 migranti risultati positivi al test che erano a bordo della nave Sea Watch.

Tornando al nord, ad Alessandria sono emersi 13 casi positivi in una casa di riposo, mentre a Bolzano un focolaio familiare ha fatto emergere 11 casi positivi. Da segnalare anche i 7 nuovi casi positivi nel comasco (provenienti da una casa d’accoglienza), mentre a Prato e Pistoia sono in tutti 19 i casi positivi.

In Veneto il governatore Luca Zaia ha dichiarato in conferenza stampa che nella regione ci sono 22 focolai. Si tratta di 13 focolai privati e 9 in strutture per anziani.

