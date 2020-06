È possibile aumentare l’importo del Reddito di cittadinanza in modo legittimo e legale? In effetti, esistono degli escamotage

Reddito di cittadinanza: come aumentare l’importo. I trucchi

È possibile aumentare l’importo del Reddito di cittadinanza in modo legittimo e legale? In effetti, esistono degli escamotage che possono tornare utili ai beneficiari del sussidio in questo senso.

Reddito di cittadinanza: necessario un contratto d’affitto

L’importo del Reddito di cittadinanza è legato principalmente al reddito mensile di chi lo percepisce, insomma, da quanto guadagna “sulla carta” il nucleo familiare a cui è indirizzato. Più è alta tale somma meno è consistente il sussidio e, viceversa, l’importo di quest’ultimo aumenta più i guadagni mensili del nucleo sono bassi. In generale, questo è il meccanismo che ne regola la modulazione: tuttavia, in alcuni casi i guadagni mensili del nucleo non influiscono sull’importo della misura. Infatti, il sussidio di divide in due distinte quote, come si diceva, una di queste va a integrare il reddito mensile familiare, l’altra serve a rimborsare le spese sostenute per pagare l’affitto. Ecco allora che un modo per aumentare l’importo del proprio assegno consiste nel munirsi di un regolare contratto di locazione.

Utilizzare l’Isee corrente e non l’Isee ordinario

Un altro modo del tutto legittimo oltre che legale per vedersi aumentato l’importo del Reddito di cittadinanza riguarda la differenza tra Isee corrente e Isee ordinario. Quest’ultimo fotografa la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare riferendosi però a due anni prima: non di rado, d’altra parte, in un lasso di tempo così lungo le finanze di una famiglia peggiorano. Dunque, in caso di variazione superiore al 25% del proprio reddito a seguito di eventi come licenziamento o perdita del posto di lavoro in generale, interruzione di una misura previdenziale, assistenziale o di un’indennità è possibile richiedere l’adeguamento dell’importo della misura in base all’Isee corrente: tale indicatore riferendosi alla situazione economica di un nucleo in modo più aggiornato, con tutta probabilità, consentirà di ottenere un trattamento economico maggiormente favorevole.

