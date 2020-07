Condividi su

Coronavirus ultime notizie: 110 casi a dicembre 2019 in Lombardia. Il caso

Coronavirus ultime notizie: sembra che il Covid-19 circolasse prima di febbraio nel nostro Paese. A quanto pare, stando all’inchiesta della procura di Bergamo che sta indagando sulla mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana, a dicembre 2019 il virus già circolava sul territorio, causando polmoniti in un epicentro che rispondeva al nome di Alzano Lombardo. Nell’ospedale della cittadina, infatti, alla fine del 2019 erano ricoverate circa 40 persone per virus al momento non riconosciuti, e che solo due mesi dopo sono stati riuniti sotto il nome di Covid-19.

Coronavirus ultime notizie: Covid-19 circolava già a fine 2019 in Lombardia?

Il pool di magistrati che si occupa dell’inchiesta ha infatti incrociato i risultati emersi dall’indagine, dalle interviste al personale medico e dirigenziale sanitario, nonché i dati provenienti dai documenti dell’Ats e i resoconti dei testimoni. Infatti, tra novembre 2019 e gennaio 2020 sono state riscontrate diverse polmoniti sospette, oltre un centinaio, secondo quanto riporta Repubblica. Tuttavia in breve tempo le linee guida relative al riconoscimento dei casi sospetti di Covid-19 cambiano: succede in pochi giorni, dal 22 gennaio al 27 gennaio. In origine si raccomanda di ritenere sospetto il caso di una persona che manifesta un decorso clinico insolito o inaspettato, in particolar modo quando si segnala un deterioramento improvviso. Eppure il 27 gennaio le linee guida cambiano, perché tra i “requisiti” per segnalare il caso sospetto rientra anche una “storia di viaggi nella città di Wuhan” o nella provincia dello Hubei nei 14 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi.

Polmoniti atipiche tra dicembre 2019 e febbraio 2020

È un momento di forte confusione: il Covid-19 non è ancora (ufficialmente) arrivato in Italia e l’ipotesi di chiudere tutto non è ancora paventata (ed è vista con terrore di fronte alle conseguenze sull’economia). Eppure ad Alzano Lombardo e nel bergamasco a dicembre 2019 aumentano le polmoniti atipiche, venendo incontro a un importante incremento tra gennaio e febbraio. Dalle farmacie hanno raccontato che tra dicembre 2019 e febbraio 2020 “c’è stata una massiccia, abnorme uscita di farmaci prescritti dai medici per polmoniti anomale (anche per bambini)”. C’era dunque una situazione anomala ben prima del 23 febbraio, giorno del caso 1 di Codogno: le terapie intensive non erano ancora affollate, l’Italia non era ancora nel caos e chiusa con il lucchetto, il Covid circolava già dalla fine dello scorso anno in Italia. Ulteriore notizia, questa, che getta un altro alone di mistero sulla effettiva emersione temporale del virus.

