Scadenze fiscali luglio 2020: calendario date e Partita Iva

Il calendario delle scadenze fiscali con tutte le date di luglio 2020: è stato ufficialmente prorogato l’adempimento relativo ai versamenti Iva, Irpef e Ires. L’originaria scadenza, infatti, cadeva martedì 30 giugno, ma il termine ultimo è slittato infine al 20 luglio: sarà questa la data in cui 4,5 milioni di partite Iva saranno tenuti a effettuare il versamento. Un ulteriore slittamento (ma con la maggiorazione dello 0,40%) per chi deciderà di slittare di un altro mese, al 20 agosto. È quanto è stato stabilito da un DPCM del 27 giugno, pubblicato due giorni dopo in Gazzetta Ufficiale.

Scadenze fiscali luglio 2020: gli adempimenti dal 15 al 23

In data 15 luglio i soggetti Iva saranno tenuti all’emissione e alla registrazione delle fatture differite relative ai beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o altro documento idoneo. Inoltre le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Pro Loco dovranno annotare, anche tramite unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale. Gli esercenti commercio al minuto dovranno registrare, anche cumulativamente, le operazioni per le quali è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale effettuate nel mese precedente.

Il 16 luglio è il termine ultimo per il versamento dell’imposta di bollo speciale annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione. Il 16 luglio è giorno anche di tobin tax e di split payment, Giornata ricca di adempimenti quella di lunedì 20 luglio, figlia anche della proroga di cui abbiamo parlato sopra, concernente i versamenti Iva, Irpef e Ires.

Per l’Irpef, spicca il versamento in unica soluzione o come prima rata sull’Irpef legata ai compensi indicati in dichiarazione dei redditi. Lo stesso avviene per i redditi soggetti a tassazione separata, mentre sempre entro questa data è dovuto è il versamento del primo acconto 2020 nonché il saldo 2019 dell’Irpef che risulta dalle dichiarazioni annuali. Il 20 luglio è anche la giornata in cui si versano le addizionali regionali e comunali, e di adempimenti contabili per i soggetti Ires. In tale data andrà versata anche l’imposta di bollo riguardante le fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno.

Infine passiamo a giovedì 23 luglio, giorno in cui i Caf e i professionisti abilitati che hanno ricevuto tra il 21 giugno e il 15 luglio i modelli 730/2020 dei contribuenti dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate le dichiarazione dei redditi elaborate e al contempo rilasciare ai contribuenti copia del modello 730/2020 elaborato e relativo prospetto di liquidazione modello 730-3.

Calendario scadenze fiscali luglio 2020: gli adempimenti dal 27 al 31

Lunedì 27 luglio è il giorno della comunicazione degli elenchi Intrastat, mentre giovedì 30 si potranno effettuare gli adempimenti Iva e Irpef con la maggiorazione del 40%. In questa data cade anche il termine ultimo per effettuare i pagamenti dovuti entro il 30 giugno tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

Infine arriviamo a venerdì 31 luglio 2020, giorno in cui i soggetti non titolari di partita Iva saranno tenuti al versamento della 2° rata Irpef come primo acconto 2020 e saldo 2019. Lo stesso vale per le addizionali regionali e comunali.

Il 31 luglio è anche il giorno del versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 1° luglio 2020 e rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° luglio 2020.

In questa data cade anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva da parte degli over 75 che fanno domanda di esonero dal pagamento del canone Rai.

Infine sarà possibile presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR).

Per ulteriori informazioni sulle scadenze previste a luglio 2020 vi rimandiamo allo scadenzario ufficiale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

