Concorso funzionari pubblici 2020: bando per 2133 posti, i requisiti

Concorso funzionari pubblici 2020: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando della selezione volta al reclutamento di oltre 2mila funzionari pubblici. In palio un contratto a tempo pieno e indeterminato.

Concorso funzionari pubblici 2020: martedì 30 giugno 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in bando della selezione volta al reclutamento di 2.133 funzionari pubblici. In palio un contratto a tempo pieno e indeterminato di area funzionale III e fascia economica F1.

Ecco come verranno divisi i vincitori tra le 18 amministrazioni che necessitano di nuove risorse: 24 posti all’Avvocatura generale dello Stato; 93 posti alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 350 posti al ministero dell’Interno; 48 posti al ministero della Difesa; 243 al ministero dell’Economia e delle Finanze; 250 al ministero dello Sviluppo economico; 67 posti al ministero dell’Ambiente; 12 posti al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali; 210 posti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 92 posti al ministero del Lavoro; 159 posti al ministero dell’Istruzione; 22 posti al ministero dell’Università e della ricerca; 250 posti al ministero per i Beni culturali e per il turismo; 19 posti al ministero della Salute; 264 posti all’Ispettorato del lavoro; 23 posti all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 5 posti all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 2 posti all’Agenzia per l’Italia digitale.

Requisiti e come fare domanda

Concorso funzionari pubblici 2020: per partecipare alla selezione è necessario rispettare alcuni requisiti naturalmente, innanzitutto, bisogna essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici e non aver riportato condanne penali, aver compiuto la maggiore età (18 anni) ed aver conseguito un titolo di laurea. Per inviare la domanda è necessario essere in possesso degli stessi requisiti al momento della scadenza del termine per l’invio delle domande così come al momento dell’eventuale assunzione. C’è tempo fino a martedì 14 luglio per presentare la propria richiesta di partecipazione: questa può essere effettuata esclusivamente online attraverso la piattaforma Step One 2019, per l’accesso è fondamentale un’identità digitale Spid.

