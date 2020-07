Condividi su

Coronavirus ultime notizie: calo decessi, ma aumentano i contagi. I dati

Coronavirus ultime notizie: calano i decessi ma aumentano i contagi rispetto a due giorni fa. È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile nel pomeriggio di mercoledì 1° luglio 2020. Sono stati registrati 187 nuovi casi di coronavirus in Italia, per arrivare a un totale di 240.760 casi dall’inizio della pandemia. Rispetto alle 24 ore precedenti, dunque, sono stati segnalati 45 nuovi casi positivi in più. Dei 187 segnalati ieri, oltre la metà (109, il 59,8% del totale nel Paese) sono in Lombardia. Calano invece le vittime, 21 contro le 23 del giorno precedente, che fanno salire il bilancio delle vittime a 34.788. Calano i casi attualmente positivi, arrivando a 15.255 (-308, -1,98% rispetto alle 24 ore precedenti), mentre sempre ieri sono state 469 le persone guarite dal Covid-19, per arrivare a un totale di 190.717 guariti dall’inizio dell’emergenza.

Coronavirus ultime notizie: cosa succede nel mondo

Mentre in Italia il virus continua a circolare, seppur debolmente, e si continua a proclamare cautela e prudenza, nel resto del mondo, e soprattutto nel continente americano, la situazione sembra peggiorare. Il Messico supera la Spagna per numero di vittime, avendo contato 741 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.510. 231.770, invece, il numero totale dei casi (5.681 nell’ultimo giorno).

In tutta l’America Latina i dati sono piuttosto allarmanti, considerando i 72.800 casi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 2 milioni e 650 mila casi dall’inizio della pandemia. Il totale dei morti ha superato quota 2.400, per un totale di 118.600. Il Brasile è il Paese più colpito, il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti, e ha contato 46.700 contati e 1.000 morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 1 milione e 450 mila contagi e 60 mila morti. Preoccupa anche la situazione in altri Paesi come Perù e Cile: allarmano anche Ecuador e Colombia.

La situazione preoccupa anche negli Stati Uniti, e in particolare in alcuni Stati come il Texas, dove si sono contati 7.000 casi. In totale, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi positivi hanno superato quota 50 mila. Intanto Trump ha firmato un accordo per avere tutta la produzione trimestrale del Remdesivir, il farmaco utile per contrastare l’azione del virus, come abbiamo avuto modo di scrivere in questo articolo, suscitando le ire di Ue e resto del mondo.

