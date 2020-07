Coronavirus ultime notizie: aumentano i contagi dal Covid-19 in Italia, è il quarto giorno consecutivo che il trend è in salita. Il bollettino del 2 luglio.

Condividi su

Coronavirus ultime notizie: nuovi casi positivi in aumento, trend in salita

Coronavirus ultime notizie: aumentano i casi positivi nel nostro Paese per il quarto giorno consecutivo. Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile nel pomeriggio di giovedì 2 luglio 2020 rivela 201 nuovi casi positivi, di cui quasi la metà (98) in Lombardia, la regione italiana più colpita dal virus. Nella giornata precedente i nuovi casi erano 187, quindi si è registrato un incremento di 14 unità. In totale sono stati 240.961 i malati di Covid-19 in Italia. Inoltre è emerso che i casi potrebbero aumentare di 1 unità dopo un nuovo positivo riscontrato in Puglia, e più nel dettaglio in provincia di Bari.

Coronavirus ultime notizie: i dati del bollettino del 2 luglio 2020

Aumentano anche le vittime: 30 contro le 21 vittime registrate nelle 24 ore precedenti. Il totale dei decessi ha raggiunto quota 38.818. Va precisato c he i decessi provengono solo da 4 regioni: la Lombardia in primis, con 21 vittime, seguita dal Piemonte (5 morti), Toscana (3 decessi) ed Emilia Romagna (1 vittima). Dato negativo anche per le guarigioni, visto che sono diminuite rispetto al giorno precedente: 366 contro le 469 segnalate le 24 ore prima (totale: 191.083 guariti dal Covid-19). Questo dato si riflette anche sui casi attualmente positivo, il cui trend in discesa rallenta un poco (15.060 in totale -195 unità rispetto alle 24 ore precedenti).

Le notizie positive arrivano invece dai ricoveri (-62 unità, ovvero -1.000 in totale), registrando il dato più basso dal 2 marzo 2020, all’inizio più cruciale dell’epidemia nel nostro Paese. 82 unità ricoverate in terapia intensiva (-5), di cui 41 in Lombardia, mentre diminuiscono di 128 unità le persone in isolamento domiciliare (totale: 14.015).

Nuovi focolai in Italia: quanti sono e in che Regione

Il premier Conte fiducioso per i prossimi mesi

Il premier Giuseppe Conte sembra fiducioso per i prossimi mesi, a patto che siano mantenute le misure precauzionali anti Covid-19. “Ho detto che possiamo affrontare la socialità tenendo le distanze, lavandoci le mani, usando la mascherina quando a contatto. Sulla seconda ondata non ho mai minacciato nulla, ma ho detto che con il piano di controllo territorialmente articolato siamo in condizione di affrontare con relativa tranquillità anche i prossimi mesi”.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it