Elite 4: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

A fine maggio 2020 Netflix ha confermato la produzione della quarta stagione di un teen drama spagnolo: stiamo parlando di Elite. Lo show ha avuto un notevole successo tra il pubblico, al punto che il colosso dello streaming ha deciso di scommettere sul titolo a dare il via a un nuovo ciclo di episodi. Carlos Montero, showrunner, ha in effetti ammesso che in cantiere c’è una ricca quantità di materiale, capace di rendere Elite una serie tv piuttosto longeva; ecco le sue parole ufficiali.

“Penso che noi tutti, e non solo io e Dario, tra scrittori, registi, attori e tutta la squadra tecnica, siamo molti uniti. Penso che abbiamo creato un universo molto bello e sarebbe un peccato [non avere una quarta stagione], no? Se abbiamo materiale per più stagioni perché non farle. Credo che ci sarà.“

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama di Elite 4 e, successivamente, diamo un’occhiata a chi saranno gli attori che ne andranno a comporre il cast.

Elite 4: la trama

Attualmente non sono state rilasciate particolari informazioni a proposito di ciò che accadrà nelle nuove puntate della serie tv. Qualcosa possiamo intuire partendo, come base, da quanto successo negli eventi che hanno caratterizzato il finale del capitolo precedente: abbiamo quindi preso coscienza che Polo è stato ucciso accidentalmente da Lucrecia, ma tutti gli altri ragazzi hanno collaborato per insabbiare la faccenda. Cayetana in particolare ha dato l’indizio finale alla polizia lasciando intuire che si sia trattato di suicidio, in modo che tutti potessero continuare le loro vite. Nadia, Lucrecia e Malick sono invece partiti per New York e proseguire lì gli studi. A questo punto, le strade per i nuovi episodi sono essenzialmente due: si potrebbe prevedere un ritorno dei ragazzi a Madrid o addirittura una revisione del cast per portare sullo schermo una storia completamente nuova. Non appena ci saranno notizie ufficiali, provvederemo ad aggiornarvi.

Il cast della serie tv

Come su scritto ancora non è possibile dire con certezza quali personaggi torneranno nella quarta stagione di Elite; sicuramente vedremo nuovi attori; di seguito ne elenchiamo i nomi: Carla Diaz, Manu Rios, Martina Cariddi, Diego Martín.

