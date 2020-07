Netflix ha dato il via alla produzione della terza stagione di una serie tv che ha riscosso un discreto successo tra il pubblico: stiamo parlando di You

You 3: trama, cast, anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

Netflix ha dato il via alla produzione della terza stagione di una serie tv che ha riscosso un discreto successo tra il pubblico: stiamo parlando di You. Il terzo capitolo è ora in la orazione ed è probabile che ne vedremo il debutto non prima del 2021. Il terzo ciclo di episodi si comporrà di un totale di 10 puntate, così come avvenuto per le precedenti stagioni, tutte dalla durata variabile tra i 40 e i 50 minuti. Chiunque volesse recuperare lo show può tranquillamente accedere alle prime due stagioni presenti sul catalogo di Netflix.

Vediamo ora di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama della terza stagione di You e, successivamente, approfondiamo su chi saranno gli attori che ne andranno a comporre il cast.

You 3: la trama

Come è ben noto ai fan, la trama della serie tv ruota intorno la saga di romanzi nati dalla penna di Caroline Kepnes. Il terzo capitolo di You, tuttavia, con ogni probabilità prenderà una strada diversa, giacché il corrispettivo romanzo non è ancora uscito e la scrittrice sta attualmente lavorando al progetto. In ogni caso, nelle nuove puntate vedremo Joe alle prese con una nuova ossessione, nonostante stia per diventare padre: quella verso la sua vicina.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di You 3 e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Penn Badgley veste i panni del protagonista Joe Goldberg; mentre Victoria Pedretti si calerà nuovamente nel ruolo di Love Quinn. Ad accompagnarli nel cast: Jenna Ortega è Ellie; Adwin Brown interpreta Calvin; Robin Lord Taylor veste i panni di Will; Marielle Scott nel ruolo di Lucy; Melanie Field è Sunrise; Charlie Barnett interpreta Gabe; Danny Vasquez veste i panni Fincher.

