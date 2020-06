Il 21 Luglio 2020 il catalogo di Netflix si arricchisce della nuova stagione di una serie tv di successo: Come vendere droga online in fretta

Come vendere droga online in fretta 2: trama, cast serie tv. Quando esce

Il 21 Luglio 2020 il catalogo di Netflix si arricchisce della nuova stagione di una serie tv di successo: stiamo parlando di Come vendere droga online in fretta. Lo show appartiene al genere dramedy adolescenziale e il secondo ciclo di episodi conterà con ogni probabilità 6 puntate, come il capitolo precedente, sempre dalla durata variabile tra i 40 e i 50 minuti. Per chiunque avesse il desiderio di recuperare il titolo, su Netflix è presente la prima stagione dello show.

Ricordiamo, inoltre, che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita; per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast di Come Vendere Droga Online in Fretta, abbiamo la possibilità di dare un’occhiata al trailer della seconda stagione; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale con i sottotitoli in inglese.

How to Sell Drugs Online (Fast) Season 2 | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Come vendere droga online in fretta 2: la trama

Purtroppo a oggi non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali per quanto concerne la trama della seconda stagione; ciò che sappiamo è che lo show si ispira a fatti realmente accaduti e segue le vicende di un ragazzo ventenne che ha creato un impero della droga vendendo stupefacenti online attraverso il dark web. Con ogni probabilità la serie continuerà dal cliffhanger della stagione precedente e scopriremo come il nostro protagonista reagirà agli eventi.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali della serie tv e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Maximilian Mundt veste i panni di Moritz Zimmermann; Danilo Kamperidis nel ruolo di Lenny Sander; Anna Lena Klenke è Lisa; Damian Hardung interpreta Dan Riffert; Luna Schaller veste i panni di Gerda; Leonie Wesselow nel ruolo di Fritzi; Bjarne Mädel è Buba lo spacciatore.

