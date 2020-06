Condividi su

The Alienist 2: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il 19 luglio 2020 debutta su TNT la seconda stagione di un titolo di successo: stiamo parlando di The Alienist. Lo show appartiene al genere thriller e la seconda stagione conterà un totale di 8 episodi dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti. Per quanto riguarda la data di uscita su Netflix non è ancora possibile parlarne con certezza: sebbene il colosso dello streaming abbia acquistato i diritti di distribuzione della serie tv, bisognerà attendere che l’intera stagione abbia raggiunto la messa in onda sul canale televisivo americano; in ogni caso TNT ha deciso di mandare in trasmissione The Alienist a cadenza di due episodi a settimana, ragion per cui l’attesa non sarà particolarmente lunga.

Per chiunque volesse recuperare il primo ciclo di episodi, quest’ultimo è disponibile su Netflix. Ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast della nuova stagione dello show, abbiamo la possibilità di goderne il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

The Alienist: Angel of Darkness - Season 2 | Official Trailer | TNT

The Alienist 2: la trama

Lo show si ispira liberamente alla saga di romanzi nata dalla penna di Caleb Carr; la seconda stagione, infatti, prenderà spunto dal secondo libro dello scrittore, denominato “The Angel of Darkness” e, sebbene i personaggi saranno gli stessi della prima stagione, la trama porterà avanti un nuovo caso. In particolare i nuovi episodi partiranno a un anno di distanza rispetto agli aventi accaduti nel capitolo precedente; Sara Howard è diventata una detective privata e si ritroverà alle prese con un caso particolarmente difficile. Chiederà dunque aiuto al dottor Kreizler per trovare la figlia scomparsa di un dignitario spagnolo. Al team si aggiungerà John Moore, ora giornalista del Times di New York, e insieme partiranno per la ricerca della ragazza.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Alienist e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Daniel Brühl veste i panni del Dr. Laszlo Kreizler; Luke Evans recita nel ruolo di John Moore; Dakota Fanning è Sara Howard; Robert Wisdom interpreta Cyrus Montrose; Douglas Smith veste i panni di Marcus Isaacson; Matthew Shear interpreta il ruolo di Lucius Isaacson; Matt Lintz è Stevie Taggert; Brian Geraghty veste i panni di Theodore Roosevelt; Q’orianka Kilcher interpreta Mary Palmer

