Bonus vacanze 2020: come trovare le strutture che aderiscono. La guida

Bonus vacanze 2020: l’operazione sta avendo grande successo secondo i dati del ministero dell’Innovazione. Ecco qualche consiglio su come trovare le strutture che permettono di utilizzare il voucher.

Bonus vacanze: già utilizzato da 225mila famiglie

Il Bonus vacanze è “stato utilizzato da circa 225mila famiglie per un controvalore di 100 milioni di euro. È già stato speso da 1.500 nuclei familiari”. Queste sono le parole pronunciate con soddisfazione dal ministro per l’innovazione Paola Pisano intervenuta in queste ore ad Agorà, trasmissione della mattinata di Rai 3. D’altra parte, non pochi dubbi sono stati espressi dagli operatori del settore turistico – secondo un’indagine del Corriere della Sera solo 4 alberghi su 100, per esempio, si dicono disposti ad accettarlo – e da Confesercenti che ha espresso qualche perplessità sulla facilità di fruizione dell’app IO, necessaria per utilizzare l’incentivo.

Detto ciò, a parte i dati snocciolati dalla Pisano, il Bonus sembra piacere agli italiani. Secondo le ultime indagini a campione in merito, l’80% dei cittadini avrebbe sentito quantomeno parlare della misura, più del 50% di coloro che andranno in vacanza nel 2020 intende utilizzarlo.

Consigli per trovare le strutture che aderiscono

Per facilitare l’utilizzo del Bonus Vacanze, Federalberghi ha lanciato il portale italyhotels.it. Chi lo visita potrà consultare un elenco in cui compaiono i soci dell’associazione che aderiscono all’iniziativa volta a rilanciare il settore turistico e far respirare gli italiani dopo i mesi di lockdown. Basta inserire le date del viaggio che si ha intenzione di fare e il luogo che si intende visitare o la regione, quindi, si visualizzerà la lista degli alberghi della zona che accettano il voucher. Sulla stessa linea, sul sito bed-and-breakfast.it è possibile trovare un’analoga lista ma, appunto, con i b& b che permettono di spendere il buono. Da ricordare che il Bonus è indirizzato ai nuclei familiari con Isee non superiore a 40mila euro – l’importo varia da un minimo di 150 a un massimo di 500 euro – e può essere utilizzato fino al 31 dicembre.

