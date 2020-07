Condividi su

Pensioni ultime notizie: aumento assegni invalidità con Decreto Rilancio? L’emendamento

Pensioni ultime notizie: la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento a prima firma Giorgia Meloni che prevede la creazione di un fondo per aumentare l’importo degli assegni dedicati agli invalidi al 100%.

Pensioni ultime notizie: la soddisfazione di Giorgia Meloni

“Approvato emendamento di Fratelli d’Italia per adeguare le pensioni di invalidità oggi vergognosamente ferme a 285 euro anche per gli invalidi totali. Grazie alla nostra insistenza tutte le forze politiche hanno accettato di sostenere e sottoscrivere il nostro emendamento per istituire un apposito fondo nel decreto Rilancio che il Governo dovrà utilizzare (e alimentare) per portare le pensioni degli invalidi totali ad almeno 516 euro. Non abbasseremo la guardia finché questa battaglia di civiltà non sarà tramutata dal Governo in atti concreti”, recita il testo di un post apparso sul profilo Facebook del Segretario di FdI Giorgia Meloni. Solo qualche giorno fa anche lo stesso Presidente del Consiglio Conte aveva assicurato che l’esecutivo da lui guidato fosse già al lavoro per risolvere la questione degli assegni di invalidità.

Aumento assegni di invalidità già col Decreto Rilancio?

Pensioni ultime notizie – Prosegue dunque l’iter di approvazione del Decreto Rilancio che dovrebbe sostenere l’esame della Camera il 6 luglio e poi essere lanciato verso la definitiva approvazione in Senato entro il 18 luglio. Tra le misure aggiunte al Dl, oltre a quelle indirizzate al sostegno di lavoratori, famiglie e imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria, dovrebbe comparire anche l’aumento degli assegni dei trattamenti riservati agli invalidi al 100%. A dettare una netta accelerazione sull’aumento una recente decisione della Consulta che ha dichiarato l’importo mensile degli assegni – pari a poco meno di 286 euro – incostituzionale poiché troppo basso. Sempre la Suprema Corte ha quindi imposto di incrementarli a 516 euro e di riconoscerlo a tutti gli invalidi al 100% che abbiano un reddito non superiore ai 6.713 euro.

