I migliori articoli di Amazon di inizio mese. In questo approfondimento particolare attenzione sarà riservata ai prodotti in sconto di inizio mese.

Migliori articoli Amazon di inizio luglio 2020: cosa acquistare in sconto

Un focus mirato alle offerte di Amazon per questo inizio luglio 2020. Su quali prodotti concentrarsi? Dove realizzare il massimo risparmio comprando articoli con ottimo rapporto qualità-prezzo? Cerchiamo di far luce su ciascun oggetto analizzandone caratteristiche e prezzo. In basso tutti i dettagli.

Migliori articoli Amazon di inizio luglio 2020: il Robot EcoVacs, Hoover e AGPTEK, le proposte

Particolare attenzione per gli elettrodomestici soprattutto quelli di ultima generazione dotati di tecnologie intelligenti. Il primo della lista è un Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, si dota di una tecnologia 2 in 1, aspira e lava e di una tecnologia laser smart navi 3.0, opera una pulizia personalizzata e una mappatura multipiano grazie ai suoi sistemi innovativi. In sconto può essere acquistato per 379,98€ a fronte di un prezzo pieno di 549,99€. Il secondo prodotto fa parte sempre della categoria elettrodomestici, si tratta di Hoover FD22RP011 freedom, una scopa elettrica senza filo dotata di autonomia fino a 25 min, 0,7 litri di capienza con colorazione rosso e nero. In offerta costa 119,00€ anziché 249,90€. Ultimo oggetto della nostra lista è uno Smartband AGPTEK fitness tracker, un braccialetto Bluetooth impermeabile con contapassi, monitor ritmico, conta calorie e funzione del sonno ECC, di colore nero. Il prezzo è di 16,99€ anziché 19,99€.

Offerte Amazon benessere e cura personale: i migliori prodotti in sconto

Migliori articoli Amazon di inizio luglio 2020: i-Bike City Easy e Touch Beauty, i prodotti in sconto

La prima offerta riguarda i-Bike City Easy, il modello è la S Ita 99, è una bicicletta elettrica a pedalata assistita, unisex per adulti, da 46 cm. Il suo costo in offerta è di 649,00€ anziché 724,85€. L’articolo rientra tra l’altro nel bonus mobilità promosso dal governo italiano. Infine troviamo un prodotto per la bellezza personale, si tratta di TOUCH Beauty Apparecchio anti-age e antirughe per il viso che funziona col calore a 42° o col freddo a 6°. Realizza le sue funzioni attraverso massaggi con ultrasuoni. Può essere preso in offerta a 32,98€ anziché 45,98€.

