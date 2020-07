Come contattare la propria sede Inps di riferimento a partire dal 1 luglio 2020? Ecco le novità in un apposito comunicato dell’Istituto.

Condividi su

Come contattare le sedi Inps dal 1 luglio: tutte le novità

Sul proprio sito web l’Inps ha pubblicato un comunicato rivolto ai suoi amministrati per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti sui canali di contatto possibili con le sedi territoriali Inps. L’Istituto, infatti, ha fatto sapere di aver potenziato i servizi informativi stringendo ulteriormente il contatto con i cittadini, e rafforzando i sistemi già esistenti: telefonici, telematici e fisici. Dal 1° luglio, inoltre, riaprono gli sportelli su prenotazione ed è questa la novità più importante di questo mese.

Come contattare l’Inps

Sono numerosi i canali di informazione tramite i quali ci si può mettere in comunicazione con l’Istituto di Previdenza. Dal sito web all’applicazione Inps Mobile, passando per il Contact Center Multicanale, i Cassetti previdenziali dedicati alle aziende e ai soggetti abilitati e le caselle di posta dedicate per gli enti di patronato. A partire dal 1° luglio, inoltre, riaprono gli sportelli dell’Istituto delle sedi territoriali, ma su prenotazione. Ecco come fare per prenotare un appuntamento in sede.

Prenotare un appuntamento in sede: come fare

Per contattare le sedi dell’Istituto previdenziali ed effettuare una prenotazione bisognerà utilizzare uno dei seguenti canali:

Contact Center , chiamando lo 803 164 da fisso o lo 06 164 164 da mobile;

, chiamando lo 803 164 da fisso o lo 06 164 164 da mobile; App Inps Mobile ;

; Sito Web.

Diverso il discorso in Lombardia, dove l’emergenza sanitaria è ancora in corso. Qui il servizio di informazione e consulenza al pubblico effettuato presso gli sportelli continuerà a essere garantito solo ed esclusivamente in modalità telefonica tramite i seguenti canali:

Contact Center , chiamando lo 803 164 o lo 06 164 164;

, chiamando lo 803 164 o lo 06 164 164; Sportello telefonico provinciale ;

; Prenotazione di una richiamata dall’operatore Inps tramite Contact Center, app mobile e sito web.

In conclusione, l’Istituto informa che il servizio di consulenza per gli intermediari istituzionali e gli altri utenti abilitati ai Cassetti continuerà a essere assicurato a distanza tramite videochiamata o via telefono.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a redazione@termometropolitico.it