BTP Futura: tassi, codice Isin e rendimento. Cosa sapere

BTP Futura: si parte oggi, lunedì 6 luglio, si terminerà venerdì 10 luglio, salvo chiusura anticipata. Cosa bisogna sapere sui nuovi titoli di Stato pensati dal Mef per sostenere l’economia del Paese dopo l’emergenza sanitaria, allo scopo di reinvestire le risorse nelle misure pensate per rilanciare l’Italia. I proventi di questo nuovo BTP, infatti, saranno subito dirottati verso le misure e gli interventi pensati per aiutare famiglie e imprese.

BTP Futura: tassi di interesse e rendimento

Tra le maggiori materie di interesse legate al BTP Futura spiccano i tassi cedolari minimi garantiti della prima emissione, che corrispondono alle seguenti opzioni, variabili in base alla tempistica:

Dal 1° al 4° anno: 1,15% ;

; Dal 5° al 7° anno: 1,30% ;

; Dall’8° al 10° anno: 1,45%.

Per quanto riguarda i tassi cedolari definitivi, questi ultimi saranno comunicati solo al termine del periodo di collocamento, quindi dopo la chiusura prevista per venerdì 10 luglio, a meno che non vi sia chiusura anticipata. Per quanto riguarda il tasso cedolare del primo quadriennio di sottoscrizione non sono previste variazioni, mentre per gli anni seguenti, i tassi potrebbero variare in base alla situazione di mercato.

BTP Futura: codice Isin

Il codice Isin di BTP Futura durante il periodo di collocamento è il seguente: IT0005415283.

Come sottoscrivere

Si può acquistare il titolo partendo da un ordine minimo di 1.000 euro e si possono acquistare per multipli di 1.000 euro. Per quanto riguarda la fiscalità, permane la tassazione agevolata al 12,5% e il titolo è esente dall’imposta di successione.

BTP Futura conviene?

Secondo Altroconsumo Finanza il rendimento di questo nuovo titolo di Stato comprensivo del Premio Fedeltà, che è anche quel bonus che aumenta la convenienza al titolo, oscillerà tra l’1,21% e l’1,37% netto annuo. Per l’associazione comprare questo titolo non conviene, pertanto se si vuole aiutare il Paese a finanziare le risorse per il rilancio economico si deve essere consapevoli del rendimento non elevato.

Aggiornamento 6 luglio 2020: come stanno andando gli ordini

Quando sono le ore 15 di lunedì 6 luglio 2020 il BTP Futura è vicino ai 2 miliardi di ordine, su circa 53 mila contratti. Numeri inferiori rispetto agli ordini sottoscritti del BTP Italia maggio 2025, che aveva superato quota 3 miliardi di euro.

