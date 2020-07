Condividi su

Migliori articoli Amazon in offerta: caratteristiche e prezzi

Ci sono alcune offerte che dal portale web di Amazon non vanno mai via. Purtroppo non tutti gli utenti monitorano attentamente gli scostamenti di prezzo. In ragione di ciò è opportuno gettare uno sguardo alle offerte che ritornano attive a giorni alterni o che non cambiano mai lo statu di “promo”. Ecco la nostra lista specifica con le caratteristiche e i prezzi.

Migliori articoli Amazon in offerta: Fai da te e Giardinaggio, le proposte

I primi due articoli della lista rientrano nell’universo del cosiddetto fai da te e del giardinaggio. Di assoluto rilievo anche per il brand che lo propone è il Bosch avvitatore elettrico IXO di sesta generazione, ricaricabile con cavo Micro-USB, controllo della velocità variabile con valigetta per il trasporto di colore verde. Il prodotto in offerta viene posto alla cifra di 41,99€ mentre il prezzo pieno è di 60,00€. Sull’articolo si realizza pertanto un risparmio del 30%. Risparmio ancora maggiore si concretizza sugli utensili TACKLIFE, da giardino, si tratta di un set di attrezzi da giardino con 6 pezzi totali. Questo kit include: cesoie potatura, cazzuola per trapianto, paletta per terreno, sarchiatrice, coltivatrice e diserbatrice. È possibile risparmiare il 40% acquistandolo per 29,99€ anziché 49,99€.

Offerte Amazon Informatica e Software: gli articoli in sconto e le specifiche

Migliori articoli Amazon in offerta: iPosible e TOPTRO, specifiche e prezzi dei prodotti

Vero e propria ancora di salvezza è la Power Bank, sempre più diffusa per la sua versatilità e tascabilità. Ecco allora la proposta di iPosible, una Power Bank da 25800mAh, una batteria esterna con due uscite, sia per tablet che per smartphone, di colore nero. Sull’articolo si realizza un risparmio del 30%, è in offerta infatti a 15,22€ anziché 21,68€. L’ultimo prodotto è progettato e fatto da TOPTRO, è il proiettore TOPTRO 6800 Lumen, dotato di risoluzione 1920x1080P, con Dolby Sound e correzione Trapezoidale. È l’ideale per l’Home Theater e per le presentazioni PowerPoint. Si può prendere in offerta a 155,54€ anziché 194,89€.

