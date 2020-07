Nuova Fiat 500: la presentazione era avvenuta a marzo, in questi giorni ha fatto il suo esordio in pubblico la city car elettrica della casa italiana

Nuova Fiat 500 2020: motore, allestimenti e scheda tecnica

Nuova Fiat 500: la presentazione era avvenuta a marzo, in questi giorni ha fatto il suo esordio in pubblico la city car elettrica della casa italiana. Arriverà nelle concessionarie intorno a fine estate.

Nuova Fiat 500: motore e autonomia

La nuova Fiat 500 sarà solo elettrica; nel dettaglio, avrà un motore anteriore da 118 Cv alimentato da batterie a ioni di litio da 42 kWh alloggiate nel pianale. La potenza di ricarica è di 2,3 kW (da una colonnina di 85 kw si ottiene l’80% di ricarica in 35 minuti). L’autonomia media è di 320 km, la casa costruttrice dichiara che per arrivare da 0 a 100 chilometri orari bastano 9 secondi (la velocità è stata limitata a quota 150 Km/h).

Allestimento e costo versione base

Per quanto riguarda gli allestimenti della nuova Fiat 500, è possibile dire che bisognerà aspettare almeno fino alla fine dell’estate, probabilmente fino ad ottobre, per vedere la gamma completa. Detto ciò, è già possibile recarsi presso gli show room del Gruppo Fca per preordinare La Prima, ossia l’edizione di lancio: l’allestimento in questo caso è full optional (strumentazione digitale, rivestimenti in ecopelle, cerchi in lega etc…) ed è proposto ad un prezzo di 37.900 euro.

App e sistema di infotainment

La nuova Fiat 500 offrirà sin dalla prima versione anche un sistema di infotainment, in pratica, la vettura avrà un alto livello di connettività ad internet. Basta dire a tal proposito che attraverso una specifica App per smartphone il sistema sarà completamente gestibile in remoto: si potrà controllare lo stato della batteria, sbloccare e bloccare l’apertura delle portiere, attivare le luci e gestire la climatizzazione. Tuttavia, lo stesso sistema consentirà di individuare i punti di ricarica più vicini a dove ci si trova o di ricordare le scadenze relative alla manutenzione.

