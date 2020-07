Condividi su

Offerte Amazon 8 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Giornaliero appuntamento con i prodotti in offerta di Amazon. Per la giornata di oggi 8 luglio 2020 ci sono diversi articoli in sconto. Il nostro focus approfondirà le specifiche, il rapporto qualità-prezzo e la percentuale di risparmio. Ecco i dettagli.

Offerte Amazon 8 luglio 2020: le proposte di Pureline, Fitop e Touch Beauty

Il primo articolo di giornata è di PURLINE, si tratta di RAFY 81 un “raffrescatore” evaporativo con funzione Ionizzante, dotato di display a LED, potenza di 70 W, colorazione nero e argento e classe di efficienza energetica A. In offerta il prodotto può essere acquistato a 139,00€ anziché 189,90€, si realizza così un risparmio del 27%. Passando alla successiva offerta troviamo una proposta del settore benessere e fitness, FITOP è infatti un set di accessori per allenamento in sospensione, per allenamento fisico, forza e tonificazione muscolare fino a 500 kg. Il prezzo in offerta è di 39,10€, a fronte di un prezzo pieno di 51,90€. Sempre dal settore del benessere e della cura personale arriva un rasoio elettrico per donne, funzione 4 in 1, ideato e realizzato da TOUCHBeauty. Si dota di multifunzioni per pulizia naso, sopracciglia, viso e corpo. Può essere acquistato per 19,98€, il suo prezzo pieno è di 25,98€. Sull’articolo si realizza un risparmio del 23%, ovvero di 6,00€.

Offerte Amazon benessere e cura personale: i migliori prodotti in sconto

Offerte Amazon 8 luglio 2020: Yaber e Holife, le proposte

Due soltante le proposte di questa seconda parte, ecco il proiettore portatile Yaber per smartphone, risoluzione full HD, 5500 Lumen, compatibile Android, Tv, Usb, Hdmi e Laptop. In offerta viene posto alla cifra di 67,14€ mentre il suo prezzo pieno è di 78,99€. Si può pertanto risparmiare il 15% ovvero 11,85€. L’ultimo articolo è griffato Holife, è una aspirabriciole senza fili, 3 in 1 portatile, potente, dotata di 7 accessori, caricatore a parete, aspira sia secco che umido, 830g la capienza, per la ricarica occorrono 3-4 ore, utile sia per l’auto che per la casa. Il costo in offerta è di 32,49€ anziché 38,99€.

Avviso: Termometro Politico ha un’affiliazione su alcuni dei siti linkati in quest pagina.

Questo significa che riceviamo una piccola quota dei ricavi sugli acquisti effettuati.

Questo non comporta alcun aumento del prezzo pagato dall’acquirente.

Francesco Somma