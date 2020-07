Condividi su

Offerte Amazon Giardino e Giardinaggio: specifiche e prezzo dei prodotti

Ampie proposte dal settore Giardino e Giardinaggio di Amazon. Questo nostro approfondimento punta a mettere in luce i prodotti del comparto sui quali realizzare un alto risparmio e che propongono allo stesso tempo un rapporto elevato di qualità prezzo. Ecco tutto ciò che abbiamo raccolto.

Offerte Amazon Giardino e Giardinaggio: Wanafei, Aiglam e QcoQce, le proposte

Singolare e di nicchia il prodotto di WANFEI VegTrug Tester. Di cosa si tratta? È un tester 4 funzioni in 1 che monitora automaticamente i livelli di umidità, luce, fertilità e temperatura. Tra i prodotti del settore è quello più venduto, la sua compatibilità per iOs e Android lo rende fortemente attrattivo. Il suo prezzo in offerta? 21,99€ anziché 27,99€, un risparmio del 21%. L’irrigazione ricopre un ruolo rilevante nella cura di un giardino, per questo la seconda proposta concerne proprio un sistema di irrigazione da giardino, prodotto da Aiglam, prevede un sistema di irrigazione automatica e kit, ideale per giardino, per aiuola o piante da terrazza. Può essere acquistato per 15,69€ anziché 19,48€. Rimedio contro la piaga delle zanzare per vivere mattinate o serate in giardino è l’articolo di QcoQce, una zanzariera elettrica USB ricaricabile e impermeabile a raggi UV, si compone di tre livelli di luce e ha una potenza di 3 W.

Offerte Amazon Giardino e Giardinaggio: Lavor STM e Tacklife, le proposte

Il penultimo prodotto è made by LAVOR, modello STM 160 WPS PLUS, è una idropulitrice ad acqua fredda dotata di una potenza di 2500 W/230 V, di colore giallo e nero. Il prezzo in offerta è di 149,00€, mentre il suo prezzo pieno è di 189,90€. Per una cura al millimetro del proprio spazio verde ci si può affidare a quest’ultimo articolo, ideato e progettato da Tacklife, è TACKLIFE tagliabordi elettrico, potenza di 350W, 25 cm di larghezza al taglio, capacità di rotazione di 180°, doppio interruttore di sicurezza. Può essere acquistato per 33,39€ anziché 39,99€.

