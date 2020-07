Condividi su

Sorteggio Champions League 2020 quarti: data, orario e regolamento

Come ormai ben saprete tutti, il coronavirus ha stravolto il calendario di Champions League (ed Europa League). In un anno in cui avrebbero dovuto esserci gli Europei (rimandati al prossimo anno), l’estate calcistica sarà invece più interessante rispetto a quelle precedenti, ricche di amichevoli ma senza il giusto mordente. Questo agosto, invece, diverse squadre si giocheranno un trofeo europeo. Ad agosto, infatti, si alza il sipario sulla Champions League, a cominciare dalla seconda metà degli ottavi, proseguendo con i quarti di finale, la semifinale e la finalissima, che si disputerà a Lisbona.

Sorteggio Champions League 2020: il calendario con le date

Il sorteggio della fase finale di Champions League si terrà a Nyon, venerdì 10 luglio 2020, dalle ore 12. Sarà possibile seguire la diretta tv dell’evento su Sky Sport Football e su Sky Sport 24. Per chi non può sedersi davanti al televisore ma è abbonato Sky, potrà seguire l’evento in diretta streaming live su Sky Go oppure su skysport.it.

Final Eight Champions 2020: nuovo regolamento

Tra il 7 e l’8 agosto verrà disputata la seconda parte degli ottavi di finale che decreterà le ultime 4 squadre che disputeranno la Final Eight della Champions League 2020, ovvero delle partite secche (senza andata e ritorno). Le quattro squadre qualificate sono Atalanta, Lipsia, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Le ultime 4 si dovranno decidere dalle 4 partite che si disputeranno per l’appunto tra il 7 e l’8 agosto. Due le italiane impegnate: Napoli e Juventus.

Barcellona – Napoli (1-1);

Juventus – Lione (0-1);

Manchester City – Real Madrid (2-1);

Bayern Monaco – Chelsea (3-0).

Sorteggio Champions League 2020: il calendario della Final Eight

Venerdì 10 luglio si conosceranno le squadre che s’incontreranno nella Final Eight. Saranno 3 le fasi in tutti: i quarti di finale, la semifinale e la finale (con la scelta di chi giocherà “in casa”). In ogni caso il mini-torneo a 8 squadre si disputerà in Portogallo: la finale è prevista al Da Luz, lo stadio del Benfica, che ospiterà anche altre partite, assieme al José Alvalade, casa dello Sporting Lisbona.

Di seguito le date in cui si disputeranno le partite:

7-8 agosto : ottavi di finale;

: ottavi di finale; 12-15 agosto : quarti di finale;

: quarti di finale; 18-19 agosto : semifinali;

: semifinali; 23 agosto: finale.

