Naya Rivera scomparsa nel Lago Piru: chi è la star di Glee

L’attrice Naya Rivera, star della serie televisiva Glee, è scomparsa dopo un bagno in un lago californiano, Lago Piru. Si teme ora per la sua vita. Le ricerche del corpo della ragazza sono state interrotte nella tarda serata di mercoledì 8 luglio e riprenderanno nella giornata di oggi, giovedì 9 luglio. Che cosa è accaduto? Ecco l’episodio ricostruito dall’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura e dal Ventura County Star.

L’attrice 33enne avrebbe affittato una barca con il figlio di 4 anni. Verso le 16 del pomeriggio un uomo ha notato la barca con il bambino, solo, e ha subito dato l’allarme. Il figlio della Rivera è stato subito soccorso e assegnato ad altri membri della famiglia: “sta bene”, ha affermato il portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea, Eric Buschow. La ragazza, invece, sembra essere scomparsa dopo che si è tuffata nelle acque del lago per fare un bagno. Purtroppo, non è più riemersa. Questo il racconto del bambino.

Naya Rivera è un volto noto della televisione americana, in quanto ha partecipato a diversi serial tv. Oltre ad aver partecipato da bambina a famose serie del passato (Willy, il principe di Bel air, Otto sotto un tetto, Baywatch), la sua parte più famosa è senza dubbio quella della cheerleader Santana Lopez in Glee, nel cui cast è comparsa per ben 6 stagioni. Nel 2014 si è sposata con Ryan Dorsey, un altro attore, da cui si è separata quattro anni dopo, ma non prima di aver messo alla luce un figlio, Josh, nel 2015. È lui il bambino trovato solo nella barca.

La “maledizione” di Glee

Non sarebbe il primo tragico evento che ruota attorno al cast di Glee, tant’è che qualcuno parla già di maledizione. Infatti, nel 2013, l’attore Cory Monteith, Fin Hudson in Glee, è stato trovato morto in una camera d’albergo per un’overdose (aveva solo 31 anni). Due anni fa, nel 2018, Mark Salling (che in Glee interpretava Noah Puckerman) è stato trovato morto, presumibilmente suicida (aveva 35 anni), qualche settimana dopo essere stato trovato in possesso di materiale pedopornografico.

