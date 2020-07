Condividi su

Offerte Amazon 9 luglio 2020: articoli da acquistare e migliori occasioni

Quotidiano aggiornamento con le promozioni del colosso dell’e-commerce Amazon. Quali saranno le offerte di oggi? Il nostro approfondimento come sempre punta a mettere in luce le caratteristiche, il risparmio che si realizza sui prodotti e il loro rapporto qualità-prezzo. Ecco tutti i dettagli.

Offerte Amazon 9 luglio 2020: InnSky, Rav Power e Tenswall, le proposte

La prima proposta è la Friggitrice ad Aria Innsky 5.5 litri, in acciaio inossidabile, ha una potenza di 1700W, si dota di 7 programmi e LED Touch Screen. La sua classe di efficienza energetica è A+++, il suo prezzo in offerta è di 90,94€ anziché 113,99€. Singolare e utile può essere l’articolo che propone RAV POWER, dei pannelli solari portatili con funzione di caricabatterie da 24W con 3 Porte USB iSmart. Converte tra il 21,5% e il 23,5% dell’energia solare. Ha un costo in offerta di 42,49€ a fronte di un prezzo pieno di 70,99€. L’ultima proposta viene da Tenswall, in offerta a 12,40€ anziché 20,99€, si tratta di Tenswall Umidificatore da 400ml con 7 colori a LED, diffonde essenze e aromi attraverso una tecnologia ad ultrasuoni, è inoltre un purificatore per l’aria.

Offerte Amazon Giardino e Giardinaggio: specifiche e prezzo dei prodotti

Offerte Amazon 9 luglio 2020: Tacklife, Naipo, le proposte

Tacklife lancia la sua personale offerta del giorno che riguarda una Plastificatrice, MTL01, per formati A4, A5, A7 anche laminatrice a caldo e a freddo con regolatore di Carta/ABS, con una velocità di 260mm. Questo articolo è in offerta a 19,54€ ma il suo prezzo iniziale è di 29,99€. Naipo lancia invece un accessorio per il relax, massaggiatore da spalla elettrico utile anche per il collo e la schiena, in colorazione nera. Viene posto in offerta a 37,86€ a fronte di un prezzo pieno di 48,99€. Sui due prodotti si realizza rispettivamente un risparmio del 35% e del 23%.

