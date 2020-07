Condividi su

Bonus figli 2021: età minima, importo, requisiti e reddito Isee, come funziona

Bonus figli 2021: in arrivo un assegno universale per le famiglie all’inizio del prossimo anno, ad assicurarlo la ministra Bonetti. La misura è appena passata al vaglio della Commissione Bilancio della Camera.

Bonus figli 2021: in arrivo con l’inizio del nuovo anno, parla Bonetti

Bonus figli 2021: un assegno universale per le famiglie con l’inizio del prossimo anno, ad assicurarlo il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. È lo stesso ministro a dare dei dettagli in una recente intervista al Mattino: “Contiamo in autunno di emanare i decreti attuativi per far partire l’assegno unico e universale da gennaio 2021. Maggiorato per il terzo figlio, sosterrà tutte le famiglie mese dopo mese, dalla nascita del bambino fino a quando compirà 21 anni. Non è un bonus o un “una tantum” ma una misura in grado di dare stabilità alle famiglie e consentire loro di fare scelte di educazione e formazione che oggi molte di loro non sono in grado di sostenere sul piano economico”.

Come potrebbe funzionare l’assegno universale?

Bonus figli 2021 – Passato all’esame della Commissione Bilancio della Camera, il cosiddetto Family Act, riforma che prevede anche l’assegno universale per le famiglie, dovrebbe diventare legge entro luglio. Entro l’autunno si aspettano i decreti attuativi, quindi, a gennaio 2021 raggiungerà la piena operatività. Come funzionerà la misura? Per quanto riguarda l’importo, la cifra ipotizzata è compresa tra 200 e 250 euro per ciascun figlio, una maggiorazione tra il 30% e il 50% interverrà nel caso di figli disabili (e sarà erogato a titolo di vitalizio) e a partire dal terzo figlio. In ogni caso, il diritto a ricevere l’assegno sarà legato alla situazione reddituale del nucleo familiare (con variazione dell’importo in base alla fascia Isee entro i 40mila euro annui probabilmente): detto ciò, si potrà richiedere per i proprio figli dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di età.

